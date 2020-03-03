缺電話上網聽課 窮家女仰藥 三姊弟共用一手機 二女屢欠功課疑受壓

吞母親精神病藥物 病情轉穩定

一篇題為「痛心！張村鎮台灣村貧困戶家女兒服藥自殺，只因沒有手機上網課」網帖前日引發內地網民熱議。網帖稱，2月29日，河南鄧州市張村鎮上營村的村民李×黨上初三的二女兒，因家中沒錢給她買手機上網課，一時想不開，大量吞下母親治療精神疾病的藥物，導致生命垂危。

鄧州市政府通報，2月29日，鄧州市張村鎮上營村李×黨發現其上初三的女兒賭氣喝藥，隨即致電送往鄧州市中心醫院治療。事發後，鄧州官方高度重視，第一時間安排醫院全力救治。目前，該女生沒有生命危險，病情穩定。同時，鄧州市已成立調查組，對女生服藥原因深入調查。

《時代周報》報道，自殺女生的父親李漢黨左腿殘疾，不能種地，靠平時在街上補鞋維持生計，他說，「家裏的錢都是給孩子上學用，不敢用在其他地方」。李漢黨妻子是精神病患者，喪失勞動能力，常年服藥。李家共有三個子女，自殺的李×敏排第二，讀初三年級。姐姐17歲，讀高一；弟弟今年13歲，小學六年級，今年要考初中。

當局：為家庭困難學生提供手機學習

因受疫情影響，年後，李家姐弟三人只能在家上網課。李漢黨雖然東挪西湊，讓鄰居幫忙在網上購買了一部智能手機，但因為只有一部，姐姐和弟弟也要用，李×敏能用的時間很少。據中國網消息，李×敏因此欠下許多功課，同時還要面對老師和同學們的質疑，一時想不開，選擇吞食母親的治療藥物。

李漢黨表示，以前子女是不用手機的，但現在要上網課，沒有辦法才給她們用，「出事那天（學校）要出考試題，所以比較着急。但現在還不知道她（自殺）的原因，平時家裏都不會批評她。」妻子的藥也沒有了，因為封路，暫時沒辦法去買藥，只有等疫情過了再去買。他並稱，自己家是低保戶（享受國家最低生活保障補助的家庭），女兒出事後，村和鄉裏都組織了捐款，目前已經收到一萬多元捐款。

河南省教育廳昨日印發通知，要求做好中小學網上教學有關工作，對既不具備網絡條件又沒有智能手機和電視機家庭的學生，建立精準幫扶機制，以學校為單位，積極協調扶貧、民政、殘聯等部門，為家庭困難學生等特殊群體線上學習臨時提供學習手機、電腦等。

（綜合報道）

（武漢肺炎）