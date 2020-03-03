訪清大醫學院 習：生物安全繫國安

新華社報道，2日下午，習近平先後來到軍事醫學研究院、清華大學醫學院，考察新冠肺炎疫情科研攻關和診療救治工作，了解疫苗、抗體、藥品、快檢產品等研究和應用進展情况。

促完善疫情防控預警機制

習近平在清華大學醫學院主持召開座談會，發表講話強調，重大傳染病和生物安全風險是事關國家安全和發展、事關社會大局穩定的重大風險挑戰。要統籌各方面科研力量，提高體系化對抗能力和水平。要加強戰略謀劃和前瞻佈局，完善疫情防控預警預測機制，及時有效捕獲信息，及時採取應對舉措。要研究建立疫情蔓延進入緊急狀態後的科研攻關等方面指揮、行動、保障體系，平時準備好應急行動指南，緊急情况下迅速啟動。

另外，國防部新聞發言人吳謙亦在記者會上表示，中國將盡快推動出台《生物安全法》，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。他說，加強國家生物安全是各國的普遍做法，國際上對生物安全問題向來十分重視。

國防部：盡快推《生物安全法》出台

去年10月，《生物安全法》草案已提請十三屆全國人大常委會第十四次會議審議。該草案的內容側重於生物資源安全，防範和禁止利用生物及生物技術侵害國家安全。同時，還涉及預防傳染病以及實驗室生物安全等問題，把公共衛生列為國家安全的一部分。

（武漢肺炎）