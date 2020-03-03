衛健委：武漢疫情急升態勢受控 李克強稱嚴防疫情輸入擴散北京

國務院聯防聯控機制昨天召開新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，除湖北以外，其他省份在前日新增確診病例6宗，新增疑似病例61宗，無新增死亡病例，重症病例減少20宗。全國新增確診病例數和新增疑似病例數近兩周整體呈下降趨勢，新增出院病例數呈持續波動上升，近幾日在3000宗上下波動。

內地疑似病例兩周呈降勢

米鋒稱，這些信息提示，武漢疫情快速上升態勢得到控制，湖北除武漢外，局部爆發的態勢也得到控制，湖北以外省份疫情形勢積極向好。下一步要統籌推進疫情防控和經濟社會發展，重點抓社區防控和醫療救治，由全面防控向群專結合（群測群防與專業監測手段相結合）、精準防控轉變。

湖北在2月29日發布省內縣市區疫情風險等級評估報告，將103個縣市區分為低、中、高3個等級。湖北省疾控中心副主任李陽昨表示，上述風險劃定標準，依據的是國務院聯防聯控機制發布的有關精準施策、分區分級防控疫情的指導。具體來說，以區縣為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，但累計不超過50宗，或累計確診超過50宗但14天內未發生聚集性疫情的為中風險地區；累計確診病例超過50宗，14天內有聚集性疫情發生的為高風險地區。

湖北分低中高風險 李陽：形勢仍嚴峻

李陽表示，雖然湖北按國家標準進行風險等級的劃分，但全省的疫情形勢還很嚴峻。在高風險地區，湖北將繼續加強全面排查和「四類人員」（確診病例、疑似病例、發熱徵狀患者、密切接觸者）的管控，應收盡收、應治盡治；在中風險地區，要按照高風險地區的措施鞏固各項防控措施，嚴防社區傳播；在低風險地區，要比照高風險地區的措施，防止疫情反彈，科學應對疫情變化。

中新社報道，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組昨召開會議，李克強指出，當前疫情仍處於關鍵時期，防控工作絲毫不能放鬆。湖北和武漢作為全國疫情流行中心，要繼續嚴格落實防控措施，加強社區源頭防控，提高救治水平，及時準確發布疫情信息。對北京等人口流動性大的城市要嚴防疫情輸入和擴散，全國其他地區則根據實際調整應急響應級別，結合縣域差異化防控，落實復工復產後各項防控措施，減少不必要的人群聚集，有序恢復正常生產生活秩序。

會議並要求各地做好農村疫情防控，同時抓緊農時開展春管春耕。對人員較為密集、作業空間密閉的，可組織錯時下田、錯峰作業。湖北也要在做好防疫同時有序組織開展農業生產。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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