拆路障不滿被拍攝 雲南男刺斃防疫員判死

【明報專訊】雲南紅河州村民因不滿地方政府設置新冠肺炎疫情防控點管制交通及人員，2月6日持刀將兩名防控站工作人員刺死，紅河州中級法院昨日開庭審理，裁定被告故意殺人罪成，判處死刑。
據微博官方帳號「雲南發布」消息，24歲的被告馬建國為紅河州紅河縣阿扎河鄉洛孟村委會洛瑪村村民，教育程度為小學。今年2月5日，紅河縣石頭寨鄉根據統一部署，在該鄉麽索村委會通往阿扎河鄉洛孟村委會之間名為「咪卡」的地方設置疫情防控點，實施道路管制和限行。
自動投案 有傷人前科
2月6日下午6時20分許，馬建國駕駛小型客貨車載人駛至該防控站時，同行村民馬克龍（另案處理）落車搬除路障。其間馬建國因對防控站人員持手機拍攝取證行為不滿，遂用隨身攜帶的折疊刀向後者胸腹連刺數刀，又向嘗試勸阻的另一人員腹部連刺，造成二人死亡。
法院表示，被告馬建國在雲南省重大突發公共衛生事件一級響應期間，無視國家法律，無視疫情防控秩序故意非法剝奪他人生命，造成兩人死亡的嚴重後果，其行為已構成故意殺人罪，應依法追究其刑事責任；又指被告曾因犯故意傷害罪被判監，再犯刑罪屬積犯，依法應當從重處罰。院方又稱，被告雖自動投案，殺害防控人員的手段「極其殘忍」，主觀惡性極深、犯罪情節極其惡劣、犯罪後果極其嚴重，不予輕判。