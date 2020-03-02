拆路障不滿被拍攝 雲南男刺斃防疫員判死

據微博官方帳號「雲南發布」消息，24歲的被告馬建國為紅河州紅河縣阿扎河鄉洛孟村委會洛瑪村村民，教育程度為小學。今年2月5日，紅河縣石頭寨鄉根據統一部署，在該鄉麽索村委會通往阿扎河鄉洛孟村委會之間名為「咪卡」的地方設置疫情防控點，實施道路管制和限行。

自動投案 有傷人前科

2月6日下午6時20分許，馬建國駕駛小型客貨車載人駛至該防控站時，同行村民馬克龍（另案處理）落車搬除路障。其間馬建國因對防控站人員持手機拍攝取證行為不滿，遂用隨身攜帶的折疊刀向後者胸腹連刺數刀，又向嘗試勸阻的另一人員腹部連刺，造成二人死亡。

法院表示，被告馬建國在雲南省重大突發公共衛生事件一級響應期間，無視國家法律，無視疫情防控秩序故意非法剝奪他人生命，造成兩人死亡的嚴重後果，其行為已構成故意殺人罪，應依法追究其刑事責任；又指被告曾因犯故意傷害罪被判監，再犯刑罪屬積犯，依法應當從重處罰。院方又稱，被告雖自動投案，殺害防控人員的手段「極其殘忍」，主觀惡性極深、犯罪情節極其惡劣、犯罪後果極其嚴重，不予輕判。

（武漢肺炎）