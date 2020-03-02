消毒片當「防疫藥」 村官逼吞 22人中毒

封面新聞報道，2月29日晚，網上傳出一份疑似湖北黃岡市政府發往各縣的電報，稱黃岡市黃梅縣黃梅鎮向窯村一組村民14戶22人，誤食鎮疫情防控指揮部下發的二氧化氯環境消毒片（俗稱「泡騰片」），等級為「特急、明電」，落款日期為2月28日。

要村民即場飲用 拍照留紀錄

與電報同時傳出的，還有一份微信群聊天截圖，群組成員稱，黃梅縣人民醫院護士稱「正在搶救一批中毒的人，一個村20多個人，喝了消毒水，說村幹部發的，還要當面喝」，另一成員補充稱「口服過程中，組長還要拍照留痕迹紀錄」。黃梅縣人民醫院昨證實處理了一批中毒患者，「已經在我院急診科處理了」。該院辦公室確認中毒事件，但是具體人數、中毒情况未明。

鎮政府：派予社區前已交代用法

中新社報道，湖北黃梅縣黃梅鎮政府昨日通報稱，經查，2月25日，黃梅鎮向各村社區發放防護物資時，均交代清楚泡騰片的用途及用法，每粒泡騰片兌兩公斤水，用於住戶家中噴灑消毒。向窯村向各小組發放了物資。

2月28日9時30左右，黃梅鎮向窯村一組組長蔣建軍帶領該村3名志願者，逐家逐戶做體溫測試、登記、分發泡騰片時，蔣建軍在未了解泡騰片的用途及用法下，自以為泡騰片是防治新冠病毒的藥物，於是告知村民「每人一粒，吞服」；部分吞服泡騰片的村民出現不適，蔣建軍即將已發放的泡騰片回收。該鎮、村幹部得悉事件後趕到現場，將吞服泡騰片的村民送院治療。

18人已出院 4待觀察

據通報，目前通過雞蛋清加牛奶中和、胃液導流、輸液補充能量、24小時監測儀監測，定期測溫、查等方式，入院22人身體狀况穩定，無生命危險。

至昨日下午已有18人出院，另外4人由於年紀偏大、患有其他疾病，繼續留院觀察。

（武漢肺炎）