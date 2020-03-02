防輸出變防輸入 官方促取消外遊 回應韓國大量入境避疫 移民局：七成為內地居民

繼上周寧夏確診首宗境外輸入新冠肺炎病例後，北京、寧夏、深圳近兩日共通報5宗新增境外輸入病例。綜合內媒報道，國家移民管理局邊防管理司司長劉海濤在記者會上表示，為防範疫情通過出入境傳播，該局蒐集並公布有關國家入境限制措施，提醒內地居民盡量推遲或取消到國外或境外出行的計劃。

稱韓入境者略增 有監測動向

在國際航班抵達前，該局會透過大數據，對來自疫情重點國家和地區人員提前預排查，並將結果通報海關檢疫及入境地政府和有關部門，為各部門針對性開展疫情排查管控提供信息支持。劉海濤說，下一步移民局將開展國際合作，推動與疫情嚴重國家和地區的主管部門加強出入境合作和溝通，共同防範疫情輸入風險。

劉海濤並回應近期關於韓國人大量入境中國避疫的傳言稱，自韓國入境人員主要以中國內地居民為主，佔約七成，增加的人員數量當中，亦主要是內地居民，無發現大量韓國人湧入的情况。數據顯示，往返中韓航班滿座的情况，與疫情發生後各個航空公司壓縮航班的數量有關。從韓國來華的人數雖略有增加，但沒太大波動，移民局一直有監測該動向。

外交部：疫情加劇將安排華僑回國

外交部領事司司長崔愛民表示，會密切關注海外疫情發展，根據形勢變化，加強與有關國家的協商溝通，也會考慮減少一些不必要的跨國旅遊活動。部分確診病例較多的國家，如韓國、日本、意大利等都有不少華僑、留學生，當局高度關注他們在當地的健康和安全，敦促這些國家的政府重視和解決他們的健康和安全問題。他又說，如果疫情進一步發展惡化，令他們的健康安全受嚴重威脅，中方將採取必要措施協助和安排他們回國。

海關：將開發出境前填報App

海關總署衛生檢疫司司長林偉表示，在疫情發生後，該署採取了嚴格的口岸防控措施，內防輸出、外防輸入。措施包括密切監測國內外疫情，即時開展風險研判；全面啟動健康申報制度，審核申報內容，嚴格排查入境人員有無症狀、14天內是否有疫情發生地區旅行史、接觸史等。為方便出入境人員的健康申報，該署將申明卡翻譯成10種以上語言，並專門開發手機程序，以便出境人員提前填報。

海關並對所有出入境人員實施查驗健康申報、體溫監測篩查、醫學巡查，對其中有症狀或相關旅行史、接觸史的人員嚴格實施流行病學排查、醫學排查以及實驗室檢測排查，並按有關規定轉運、隔離、留觀等，做到早發現、早報告、早隔離、早診治。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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