孫楊律師：告藥檢人員提供假證

斥法庭偏聽偏信 強權代公理

FINA表示，雖然法律訴訟仍未完結，但將執行對孫楊的處罰，也留意到CAS關於孫楊比賽結果的判定。CAS在裁決中指出，沒有證據表明孫楊在抗檢前有任何服用禁藥行為，因此此前所有比賽成績仍然有效。這意味孫楊保住在奧運取得的3金2銀1銅、世界游泳錦標賽11面金牌及一項世界紀錄。

張起淮在聲明中形容，「2020年2月28日是黑暗的一天」，「邪惡戰勝正義、強權取代公理」，批評CAS偏聽偏信，對規則和程序視而不見，對事實和證據置若罔聞，對謊言和假證悉數採信，基於謊言和偏見作出黑白顛倒的裁決。

張起淮指，孫楊在客觀上並未實施干擾禁藥檢測或拒絕提供樣本的行為，當日國際禁藥檢查管理公司（IDTM）的血檢官和尿檢官「無資質、無授權」，前者「檢查時屬異地執業違規抽血」，後者「未經培訓」，有關檢查是臨時告知，孫楊也一直積極配合。但檢查前尿檢官一直打開手機違規拍照攝像，遭孫楊制止。孫楊提出異議並請示領導，等待中仍配合抽血，後經溝通檢查人員同意不帶走血樣，並提出將血樣和外包裝分離的建議，各方當場簽字認可前述事實，最終檢查人員主動放棄此次檢查。

張起淮表示，孫楊2017年曾投訴禁藥檢查官不具有效資質，但至今未決，涉事檢查明顯屬於檢查官假公濟私、公報私仇，其在FINA聽證時及在出庭作證中始終歪曲事實、自相矛盾、謊話連篇。張起淮還不點名批評部分國際體育組織擁有強權，且獨斷、專橫，甚至帶有民族偏見、國家立場。