疫情影響 習訪日或推遲 日媒稱政府已暗示 料延至秋季

共同社報道，日本自民黨幹事長二階俊博昨與楊潔篪舉行會談。對於新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，雙方確認兩國將合作「共渡難關」。楊潔篪稱，通過合作將深化雙方的信賴關係。二階對中方送來的口罩、防護服等支援物資表示感謝，並稱有意在疫情平息後訪華。此前日本官房長官菅義偉也在東京元赤坂的迎賓館與楊潔篪舉行非正式會談，並談到習近平訪日安排。

不過，共同社稱親近日本首相安倍晉三的外務省幹部暗示，安倍有可能會修正軌道、發出推遲的某種訊息。多名政府相關人士亦說，此前由日方承諾邀請習近平作為國賓來訪，「如果拒絕有失禮節」。

雖說日本外相茂木敏充28日與楊潔篪會談後表示，「現階段中國國家主席習近平作為國賓訪日計劃不變」。但日中關係消息人士透露，日本政府2月下旬前曾向中方傳達看法，認為受兩國疫情擴大的影響，習近平訪日的環境尚未完善。政府消息人士稱，習即將到日，但與兩國首腦將公布的重要文件相關討論尚未進行，「中方應該也很清楚這點」。安倍前日會見楊潔篪時也強調，「為取得充分成果，必須精心準備」，委婉地為習近平訪日設下條件。不過仍按習4月訪日來操作。

日本《產經新聞》估計，如果中國疫情無法在3月底獲控制，習近平訪日將會有難度。一般預料全國兩會將會延到3月下旬，這樣訪日可能還有機會，但如果延到4月上旬，那訪日勢必會延期。《朝日新聞》則是引述日本內閣某高官意見，認為「4月訪日就常識來說是很難了」。如果要延後，將會是到秋天。

楊潔篪：密切溝通 為訪問做好準備

根據中國外交部網站的消息，楊潔篪2月28日在東京同日本國家安全保障局局長北村滋共同主持中日第八次高級別政治對話。雙方就全力做好習近平主席訪日籌備工作深入交換意見。當日，楊潔篪在與安倍會面時表示，習近平對日本的國事訪問意義重大，中方願同日方保持密切溝通，為訪問做好各方面準備。