駐京周記：重拳打擊 難遏藉疫斂財

隨着內地各省新冠肺炎的康復者逐漸增多，中醫藥也被民眾所極度關注。記者的淘寶客戶端就推送了一款拉麵，和過往的拉麵不同是的，該廣告上顯示的包裝與內地藥業集團「三九集團」的999感冒靈十分相像。廣告語中也點出999字樣，推出草本豬肚雞和蟲草花雞兩款。翻閱其他廣告圖片，除拉麵包裝外，店家還贈送一本門診病歷樣式的「手帳」，以及頗像999感冒靈的茶包。為了促銷，店家稱還會隨麵送一個N95級的口罩。

記者向店家詢問這款麵與三九集團是否有關聯，店家僅表示是聯名推出款。記者想弄清三九集團又在其中是何種角色。但奈何疫情影響，聯繫三九集團未果。店家後刪除「聯名款」的回應後，不再回應記者問題，莫非心虛？

網上詐騙「改頭換面」防不勝防

如果說對這類借疫斂財的行為，只要有足夠警惕可以防範的話，那麼網上「改頭換面」的詐騙就讓人防不勝防。有社區成立防控小組，對14日內返回居住地又無異常狀况的人士進行登記並着其居家觀察。為方便聯絡，社區會建微信群通報相關信息和了解和跟進居家者身體情况，但有人利用外掛程序，在群內發布色情小說和博彩鏈接，而且屢勸不止，直至管理員表示報警追究方才消停。

此外，官方用於防控疫情的程式，因會收集個人信息，疑也被不法分子覬覦和模仿。例如北京市防控辦聯合各社區要求回京者不論戶籍均需下載「京心相助」App，實名註冊和填寫所屬居委會信息，但在微信小程式中卻出現一個十分相似的「京心相護」，不僅頁面信息與樣式一般無異，還稱是由北京防控工作領導小組主辦，由騰訊提供技術支持。但官方表示只設了「京心相助」。

明報記者 鄭海龍

（武漢肺炎）