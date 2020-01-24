粵酒店客量大減98% 損失500億元

三成停業 開房率不足一成

中新社報道，截至去年年底，廣東共有717家星級酒店，數量居內地首位，其中106家五星級。受疫情影響，截至上月18日，廣東近三成星級酒店已停業或歇業，僅488家維持營業，開房率不到10%。其中，廣州已有57家酒店因基本維護成本入不敷出，防護物品設施缺乏、消費需求限制等暫停營運，取消客房預訂超5.4萬間，例如廣州花園酒店和白天鵝賓館在春節黃金周的營業收入，分別只有約156萬元和約200萬元，比去年同期分別下降近八成和近七成。

同時，廣東全省423家A級景區中385家酒店也全部關停，23家部分關停，僅15家開放式景區正常服務。廣東景區行業協會對全省379家景區的問卷調查顯示，受訪景區在春節前期累計投入超過2.3億元，受疫情衝擊，這些投入基本上打了水漂。該協會初步估算，今年第一季度廣東景區總損失約77.6億元，第二季度若不能正常對外開放，預計總損失約64.8億元。接受調查的88%以上景區認為疫情會拉低全年營收10%以上。

（武漢肺炎）