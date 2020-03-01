世衛中國報告：粵川八成家中感染 多飛沫傳播 空氣糞口非主要方式

專家名單 梁卓偉袁國勇在列

中文版報告共59頁，昨日上午於國家疾病預防控制局官網發布。此前一直未公布的聯合考察組25人名單在報告中首次列出，其中有2名來自香港的專家，他們是曾任食物及衞生局副局長的香港大學醫學院院長梁卓偉，以及港大微生物學系講座教授袁國勇。而2名「神秘」的美國專家，一位是華裔的美國疾控中心國家免疫和呼吸疾病中心流感科醫務官周為公，畢業於北京協和醫學院，曾參與SARS研究；另一位則是美國國立衛生研究院國家過敏及傳染病研究所臨床主任萊恩（Cliff Lane）。此外還有來自日、俄、韓等國的專家，內地專家共13位，包括在疫情爆發早期曾稱「可防可控」，後確診感染的北京大學第一醫院呼吸病危重醫學科主任王廣發。

考察京粵川 訪武漢僅一日

報告中的行程表顯示，考察組2月16日至24日輾轉北京、廣東、四川、武漢4地，其中16日、17日以及24日在北京，18日至20日分赴廣東和四川，僅23日一天在病毒爆發地、疫情最嚴重的武漢。在武漢的行程考察了同濟醫院、方艙醫院，其後與省聯防聯控部門開座談會，再與國家衛健委主任馬曉偉開「反饋會」。最初考察組的行程表中並無武漢，當時有分析稱，因武漢衛生系統正承受巨大壓力，並非考察最佳時機。

報告分為病毒、疫情爆發、傳播動力學、疾病進程和嚴重性、中國的應對措施以及知識局限六部分。指出新冠病毒是一種動物源性病毒，蝙蝠似乎是該病毒的宿主，但中間宿主尚未查明。在傳播途徑上，在無防護下通過飛沫和密切接觸在感染者和被感染者之間發生傳播，空氣傳播和糞-口傳播都不是主要方式。

籲考慮復工解除旅遊禁令風險

考察組認為，在中國新冠肺炎的人際傳播主要在家庭中發生。在疫情早期的某個時點，部分病例間產生了人際傳播，導致隨後在一系列控制措施實施前發生了社區爆發並首先在武漢擴散，再隨着大規模人口流動，從武漢進一步輻射到湖北省和中國其他大部分地區。專家發現，廣東和四川省報告的344宗聚集性病例中，共涉1308宗病例，其中78%至85%發生在家庭成員中。

報告在肯定中國防控工作同時，指出在公共衛生應急反應能力領域還有提升空間，呼籲應考慮復工、解除旅遊禁令及開學風險，繼續維持基於各地風險評估的程度適當的應急管理方案，分階段取消限制措施。

（武漢肺炎）

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