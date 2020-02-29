拒藥檢 孫楊罰禁賽8年 稱憤怒擬上訴 中國泳協力挺

團隊被指砸樣本撕文件

2018年9月4日，國際禁藥檢查管理公司（IDTM）3名工作人員到孫楊位於浙江杭州的住所做賽外檢查，孫楊稱對方未能出示有效證件因而拒檢，其團隊被指打破藥檢樣本玻璃瓶及撕毁有關文件。IDTM就事件提交報告，國際泳聯（FINA）召開聽證會後，裁定檢查無效，WADA向CAS提出上訴。去年11月CAS舉行聽證會，但因翻譯等問題一直未有進展。其後新華社報道，稱藥檢中一名助理自爆原職建築工人，此前從未受蒐集藥檢樣本的訓練。WADA要求CAS判他禁賽2至8年。

裁決出爐後，孫楊仍可在15天內向瑞士聯邦最高法院提出上訴，但參加東京奧運料希望渺茫，內地傳媒「PP體育網」更指他很可能就此退役。

反禁藥組織：多方面違例

孫楊昨在微博表示，對裁決感「震驚、憤怒、不能理解」，堅信自己清白，並稱一直配合禁藥檢查，藥檢人員也承認自己不具資質，「怎麼就成了我的錯誤」，已委託律師上訴。WADA發聲明稱，孫楊在多方面違反條例，CAS裁決確認該組織對FINA原有裁決的憂慮。

中國泳協重申，有關藥檢是非法和無效，支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益。

孫楊的禁藥風波也曾延燒至泳場內。去年7月，孫楊在韓國光州游泳世錦賽先後奪得男子400米和200米自由泳金牌，但領獎時澳洲名將霍頓（Mack Horton）和英國選手鄧肯史葛（Duncan Scott）拒與他合照，孫楊事後回應霍頓稱「你可以不尊重給我，但是你不能不尊重中國」，另當面向史葛說「你是失敗者，我是贏家」。孫楊2014年曾被查出服用禁藥，被中國泳協禁賽3個月，2016年法國泳手拿葛治（Camille Lacourt）曾指「孫楊，他的尿液是紫色的」。

奧運3金 1500米自泳創紀錄

28歲的孫楊是中國游泳隊主力和隊長，2012年在倫敦奧運成為中國男子游泳史上首名奧運金牌得主，征戰奧運迄今累積獲得3金2銀1銅，另自2009年起在世界游泳錦標賽共取得11面金牌，亦是男子1500米自由泳世界紀錄保持者。