北京聞風：中日韓戰疫 考驗東亞一體化進程 ／文：鍾鳴九

從政府層面來看，近年有過共同對抗SARS、伊波拉和MERS經歷，中日韓3國在公共衛生領域的合作經驗更加豐富，應對機制亦有例可循。此次中國共用病毒基因序列、分享防控經驗等舉措，皆獲韓日政府肯定讚揚。下一階段，除了加強對口部門和專家層面交流，醫療救治、疫苗研發等領域合作外，三方更宜建立健全多邊框架下的國際公共衛生合作制度，並以此為契機增強其它領域和層級的對話與協商。

王毅「雪中送炭」或對改善關係有奇效

高層訪問亦是關注焦點。國家主席習近平原定今年訪問日韓。近期受疫情影響，有日媒報道部分為高層訪問做準備的磋商會議已取消。但從目前透露的消息來看，中日、中韓之間仍繼續在就訪問事宜密切溝通協調，中央政治局委員楊潔篪亦如期訪日，新一輪中日高級別政治對話正在舉行。此外，國務委員兼外長王毅日前公開表示「祝願東京奧運會如期成功舉辦」，這種「雪中送炭」般的支援，對加速改善中日關係或有奇效。

從民間來看，隨著疫情蔓延，3國民眾情感發生微妙變化。內地疫情初期，無論是日本捐贈物資上的「山川異域、風月同天」，亦或首爾市長所述「相濡以沫」，都在內地民眾心中刷了一波好感度。但隨著韓日疫情的爆發，青島、大連等地方政府加碼「外防輸入」，韓日民間對華態度發生微妙變化。此時，中方向日方捐助檢測試劑盒等醫療物資，青島向韓國大邱空運防疫物資，韓日華僑、留學生從「買口罩寄回中國」改為向當地轉贈部分物資等，可謂真正的「投我以木桃，報之以瓊瑤」。况且，面對疫情中出現在西方社會的亞裔歧視，文化同源的中日韓固然有「抱團取暖」之意，3國間的國民情感更宜在不斷的溝通和互動中塑造和完善。

西方出現亞裔歧視 致三國抱團取暖

值得注意的是，新冠肺炎疫情促使3國都在重新考量全球產業鏈布局問題，這對於中日韓自貿區談判乃至未來更深遠的一體化進程也是無法繞開的話題。當前，無論是韓國現代還是日本日產等汽車廠商，囿於中國內地零部件斷供的停產問題仍未完全解決。儘管3國都表示要維護產業鏈、供應鏈穩定，支援幫助受影響的行業企業渡過難關，但面對美國甚囂塵上的所謂「脫鈎」言論，究竟是守望相助還是以鄰為壑，不僅是對中日韓政府或企業的考驗，也是對全球的重大考驗。

文：鍾鳴九

（武漢肺炎）