疫情損就業 教育部促大學生當兵

中新社報道，在國務院聯防聯控機制發布會上，教育部副部長翁鐵慧表示，教育系統將同有關部門採取多項舉措，解決大學生就業問題，包括積極鼓勵畢業生到國家重大工程、重大項目、重要領域就業；鼓勵各地加大重點領域招聘，比如中小學教師，特別是急需教師的高中和幼稚園；配合有關部門繼續組織實施大學生村官等基層就業項目，同時鼓勵中小微企業吸納大學生就業；鼓勵入伍參軍，以及到教育、醫療、養老等領域就業創業。另外教育部全力拓展畢業生升學深造渠道，擴大今年碩士研究生招生規模，與去年相比將增加招生18.9萬。

補貼開放見習崗位企業

人社部副部長遊鈞則表示，一旦疫情解除，迅速組織動員全國各級各類公共就業服務機構、市場服務機構，密集推出行業化、特色化的現場招聘。同時擴大見習規模，預計今明兩年組織百萬畢業生見習。對企業開放見習崗位的，給予3個月至12個月的政策補貼。遊鈞還指出，人社部將始終關注湖北高校和湖北籍的畢業生，積極會同有關方面採取有針對性的援助措施，給他們提供平等就業的機會。

（武漢肺炎）