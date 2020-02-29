解剖報告：新冠肺炎纖維化無沙士重 前線醫生稱死者多無法吸氧窒息

國務院新聞辦公室昨在湖北武漢舉行新聞發布會，中央指導組成員、國家衛健委主任馬曉偉提到，目前定點醫院收治的重症患者治癒率已從4%提高到64%，全國累計出院的患者已經超過3.6萬人，「經過艱苦努力，全國疫情防控形勢呈現總體平穩，穩中向好的態勢」。

重症治愈率64% 3.6萬人出院

遺體解剖也取得新進展，第一例新冠肺炎逝者遺體解剖12天後，報告出爐，指出肺炎病變仍聚焦肺部。25日刊出的《法醫學雜誌》預先出版了這份報告，其作者為承擔遺體解剖的主要人員，湖北省司法鑒定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良，他1月時曾上書有關部門，呼籲對患病逝者進行解剖，以認知病理。

報告指死者肺部損傷明顯，肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS明顯，對於心肌及心外膜、腎臟、脾臟、消化道器官、腦部是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

截至25日，專家團隊一共完成11例新冠肺炎死者的病理解剖，其中劉良團隊負責9例，目前已有3例完成病理初步診斷。《北京青年報》引述劉良稱，新冠肺炎的病變目前看肯定不止損害肺，還包括免疫系統和身體其他器官，具體還要與臨床醫生交換意見。

在一線參與救治的專家、武漢大學人民醫院感染科主任龔作炯26日亦在醫學論文平台MedRxiv發表文章，詳解25個死亡病例。科技內容平台「DeepTech」引述龔作炯觀察指，患者肺裏有大量黏液，氧氣無法進入肺泡進行氣體交換，輸氧也無法吸收，最後窒息而死。團隊研究者總結稱，年齡和基礎疾病是新冠肺炎患者死亡的最危險因素。細菌感染、營養不良可能也是加快死亡的重要因素。

確診患者眼淚及結膜驗出病毒

最新一項研究則是一名確診患者眼淚及結膜驗出新冠病毒。浙江大學醫學院附屬第一醫院副院長、眼科學科領導沈曄教授主持的這項研究，26日在線發表於《醫學病毒學雜誌》（Journal of Medical Virology）。沈曄表示，通過這項研究可得出以下結論，包括患者左眼結膜炎與新冠病毒有關；存在眼部傳染新冠病毒的風險；呼吸道可能不是病毒傳播的唯一途徑。沈曄表示，這項研究的現實意義在於提示醫務人員在檢查可疑病例時，除了佩戴口罩外，還需要佩戴護目鏡。

（武漢肺炎）

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