武漢確診女突圍 京宣布在鄂人員一律禁返

《北京日報》報道，北京市政府副秘書長陳蓓昨日下午在市疫情防控發布會表示，按照北京市防控工作要求，目前在湖北出差和探親的人員一律不得返京，其他地區人員返京後需進行居家或集中醫學觀察14天。「請中央各機關企事業單位嚴格按照要求落實防控工作措施，配合街道落實人員信息報告和管理責任。」陳蓓說。

突圍返京女涉貪囚10年

而上周從武漢突圍抵京並確診新冠肺炎的黃姓女子，網絡一度傳出其是前中國首富黃光裕二妹，但遭官方否認。據裁判文書網及恩施法院網，與其身分高度脗合的「黃XX」涉及宜恩縣水利水產局的「窩案」，多次與同事合謀套取項目工程款共計72萬元人民幣。黃女在案發前是原湖北宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。因犯貪污罪2013年被判刑10年，後在武漢女子監獄服刑，並有兩次減刑。

有知情人士稱，黃女士有一名在北京工作的女兒，案發時就在北京買了房子。「她的家庭條件非常好，從17歲開始就做財務工作，搞了幾十年。」他說，黃女士在宣恩縣水利水產局和幾任局長關係要好，加之此前單位管理寬鬆，她在用錢方面有較大自主性。

（武漢肺炎）