嫦娥四號揭月背地質結構

嫦娥四號探測器於去年1月3日在月球背面最古老且最大的南極—艾特肯盆地內的馮‧卡門撞擊坑底部成功着陸。中新社報道，據中科院國家天文台昨天（27日）消息，該台李春來、蘇彥研究員領導的科研團隊，利用「嫦娥四號」搭載的「玉兔二號」月球車的測月雷達，在前兩個月晝期間，透過高頻通道雷達所探測的數據，以及月球淺層物質的特性參數，沿着月球車行走的106米路徑，在深度40米範圍內，識別出3個不同地層單元。

研究顯示，第一單元為月表到地下12米的細粒月壤，內嵌有小量石塊，此月壤層形成於多個撞擊坑互疊的濺射物之上；第二單元為地下12米到24米的濺射物沉積層，內部存在大量的石塊，甚至形成碎石層和碎石堆；第三單元為地下24米到40米，是不同時期、更古老的濺射物的沉積和風化產物。深度40米以下雷達信號微弱，已無法推斷其物質特性。

科研團隊結合區域地質歷史，推測附近區域地表40米以下被月海玄武巖覆蓋。該研究成果26日在國際科學期刊《科學·進展》線上發表。

科學家表示，揭曉月背地下結構，對於了解撞擊過程對月表的改造、火山活動規模與歷史等具有非常重要的意義，也將極大提高人們對月球撞擊和火山活動歷史的理解，並為月球背面的地質演化研究帶來新的啟示。