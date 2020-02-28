科學家研派10萬「鴨兵」巴基斯坦治蝗 目標下半年成行 蝗災防治工作組考察：不適合

浙江紹興送巴基斯坦 首批料10萬隻

「浙江10萬隻鴨子出征巴基斯坦滅蝗」昨日成為微博網民熱議話題。浙江《紹興晚報》報道，浙江省農科院家禽研究室主任、二級研究員盧立志表示，近日巴基斯坦的辛德農業大學和拉斯貝拉農業水產大學已與他聯繫，開展養鴨治蝗研究的合作，另外的合作方包括新疆農業大學、南京農業大學以及新疆治蝗相關單位。巴方決定派兩名博士生來中國學習養鴨治蝗技術。盧立志推薦浙江紹興「國紹1號」鴨苗，稱首批預計出動10萬隻，「鴨苗可通過空運，一天之內就抵達巴基斯坦」。

生物防治更環保 退役鴨子可成佳餚

盧立志解釋，科學防治蝗蟲可以採用藥物殺滅，也可以採用生物防治，後者更加環保，還能修復生態鏈。生物滅蝗常用的是「雞鴨軍團」，而鴨子「喜歡群居，管理起來比雞更方便，生命力、覓食能力、抗寒能力也更強，適合野外生存」。盧立志援引數據指，一隻雞一天能吃掉70隻蝗蟲，一隻鴨子則能吃掉200多隻蝗蟲。「鴨子吃蝗蟲完全是地氈式搜捕，連蝗蟲的蛹都不會放過。」另外，鴨子滅蝗「退役」後還能「成為餐桌上的美味佳餚」，帶來經濟收入。

央視報道，正在考察巴國蝗災的中國蝗災防治工作組組長、全國農業技術推廣服務中心首席專家王鳳樂26日回應「鴨子軍團」赴巴滅蝗一事稱，養鴨治蝗是一些中國專家做的探索性課題，暫時沒有進入政府援助方案。中國農業大學張龍說，中國自古就有牧鴨治蝗的方法，但是在蝗災小規模爆發和特殊地理環境下使用，效果有限。針對目前巴國境內蝗災大面積爆發的情况，採用化學農藥和微生物農藥更快速有效。

澎湃新聞昨日再引述盧立志表示，「10萬鴨兵出征」並不是立刻就能實施的，技術參數、實施方案尚需進一步通過實驗完善，目前計劃今年下半年能夠成行。以幫助巴基斯坦滅蝗為例，專家們要先估算出蝗災席捲而來的時間，因為鴨子經過一個半月的成長期，滅蝗能力才達到最強，故需在最合適時間派鴨兵到巴國，以達到最好的滅蝗效果。

上述「國紹1號」鴨苗的來源、「國偉禽業」負責人對《新京報》表示，該公司確定願意向巴基斯坦捐贈10萬隻鴨子幫助滅蝗，並已經由外交部外事管理司聯繫巴基斯坦駐中國大使館，同時通過中方蝗災防治工作組聯繫巴方官員，目前正在等待巴方回覆。