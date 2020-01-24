「疾控中心地位太低 」 鍾南山促改革 人傳人只能向上報告 衛健委：1月14日已開會部署防疫

鍾：疫情不一定源自中國

中新社報道，鍾南山表示：「對疫情的預測，我們首先考慮中國，沒考慮國外，現在國外出現一些情况，疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。」他並無進一步解釋上述說法，或提供相關證據。他後來提及，目前還不清楚今次病毒到底從何而來，以及是否早已存在，不相信中間宿主只有穿山甲一種。

有信心4月底控制疫情

外界一直十分關注疫情何時出現轉捩點，鍾南山指出，其團隊做的試驗預測模型，在傳統模型基礎上加上影響因素，結論是國家強力干預和春運返程高峰消除後，本月中旬或下旬達到高峰，確診病例約6、7萬人，有關研究報告投到國外權威期刊卻遭退稿，事實上本月15日數據果然下降，「我們有信心，4月底基本控制」。

指美疾控中心可直通中央

在回答記者提問時，鍾南山表示，這一次就是極大的教訓，「如果我們能在12月初，甚至1月初能採取嚴格防控措施，病人將大大減少，我們曾經估算過，如果在1月25日才採取措施，新冠病患將增加至十幾萬人」。他透露，此次新冠肺炎在去年12月31日已經明確，1月3日已經正式分離出病毒，1月7日就報告給了聯合國，當時也報告給了地方和國家疾控中心，「但是這次疫情暴露的短板就是疾控中心地位太低了，沒有得到足夠的重視。」他列舉美國等國家，稱疾控中心可直通中央不需逐級上報，特殊情况下還可以直接向社會公布信息。

「專家組是在1月20日非常明確地公布存在人傳人現象，實際上在那之前武漢已經出現人傳人，有醫務人員感染。但那時並沒有公布，疾控中心只是一個衛健委領導下的技術部門，只能向上報告，而向地方政府報告以後，地方政府怎麽決定是地方政府的事，疾控中心沒有權力再進一步做更多工作。」鍾南山強調，「所以需要改變，疾控中心的地位需要提高，而且要有一定的行政權力。假如不這樣改革，下一次疫情還會出現」。

不過，武漢市長周先旺上月27日受訪表示，地方政府獲得信息，要授權才能披露。他又說 ，「後來，特別是1月20日國務院召開常務會議……要求屬地負責，在這之後，我們的工作就主動多了」。

會議無媒體報道遭質疑

鳳凰網昨日則轉載國家衛健委文章，稱「1月14日已召開全國電視會議 部署疫情防控工作」，還配了國家衛健委主任馬曉偉在會議上講話的照片，疑似為證明該部委在疫情爆發的初期就投已入工作。但有網民質疑該次會議的真實性，稱如此重要的會議，在之前並無媒體報道過，如果按此會議部署執行，肺炎疫情亦可能不會蔓延。且國家衛健委網站顯示的發表日期是2020年1月14日，但該文章的網頁代碼，有一串數字「202002」，代表文章是在「2020年2月」入庫。

（武漢肺炎）

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