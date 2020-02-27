蔡英文：暫停籌辦5‧20就職活動

《聯合報》報道，蔡英文在facebook表示，為全力投入防疫工作，有關5月總統就職活動，她做出3點決定：暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化；防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不舉辦大型群眾活動；一切配合中央流行疫情指揮中心專業意見辦理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，全台灣都很關心武漢肺炎疫情，各類大型活動因應防疫，都應該跟着疫情轉變做適當處置，如何控制疫情、安心民心是首要考量。

柯文哲昨出席「東區2.0新新公園水森活」啟用典禮時表示，自己在第一任期推西區門戶計劃，第二任期則是以東區門戶計劃為最大重點，並相信未來3年內，南港也是台北市變化最大所在。他指出，南港還有國家生技園區、台北生技園區大樓，甚至還有台北流行音樂中心。台北流行音樂中心將在6月正式開幕，而蔡英文總統的520就職典禮將在北流舉辦。不過，他話鋒一轉，如今受武漢肺炎疫情影響，他也不清楚會不會出現變數。

（武漢肺炎）