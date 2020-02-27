媽祖遶境聚眾百萬 廟方拒停稱神保護

取消部分活動 開支捐防疫中心

台灣目前累計確診新冠肺炎32例，暫未出現大面積傳播。據中央社報道，大甲瀾宮董事長、藍營政壇大佬顏清標，昨日召開記者會表示，遶境在政府未建議前擬如期籌辦，但會取消部分活動，譬如千桌起駕宴，並將節省的3000萬元（新台幣，下同，約770萬港元）經費捐給防疫中心。他又說，衛福部應做出專業判斷，讓所有宮廟有所遵從。

陳時中：需平衡裁量停辦權力

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日回應表示，各宗教活動行之有年，指揮中心對於大型活動的舉辦與否裁量的權力要很謹慎，強調所有宗教團體要有延期的備案措施。

台灣總統蔡英文昨日則在facebook感謝多個停辦活動的宗教團體，唯未提及大甲媽祖一事。

民間製「向媽祖請假」文宣

民間停辦大甲媽祖遶境聲浪不斷，網民自製「向媽祖請假」文宣傳播。其中台灣教授協會25日發起「呼籲大甲遶境暫停舉辦」連署，至昨日獲得近500人響應。地方政府亦有表態，新北市長侯友宜昨日率先開腔，稱認為「不適辦」，桃園市長鄭文燦亦表示應取消，台中市長盧秀燕則呼籲，若遶境難保安全應重新考慮。

網民：總產值逾10億 因經濟難停

在大甲媽祖遶境引發熱議同時，苗栗、桃園等地的媽祖進香、遶境活動亦未取消或已經起跑。有網民引用《拜拜經濟學》一書數據指出，媽祖遶境的總產值超過40億元（約10.2億港元），不願停辦或出於經濟考量。

台灣歷史上曾多次停辦神明遶境活動。台灣精神科醫師潘建志撰文舉例，日治時期北港曾因日本腦炎爆發中止遶境，基隆城隍遶境也曾因霍亂被禁止。

此外，在二二八事件、蔣介石過世時，都曾停辦媽祖遶境。日治時期也曾發生無視鼠疫疫情堅持遶境，結果使疫情擴散。

（武漢肺炎）