鄂女患者突圍抵京 應勇：一查到底

報道稱為監獄釋囚 家屬開車接回

新怡家園居委會指出，該女子上周二（18日）在武漢曾經發燒，抵京當日她和3名家屬即被隔離檢查，其住所和大廈公共區域已全面消毒，女子目前病情平穩屬輕症。

消息一出引發質疑，官媒新華網發評論指「有必要說清楚，她是怎麼離開武漢的」。北京市疾控中心其後回應稱，涉事黃姓女士發病時在武漢，上周六凌晨由其北京家屬駕車接回北京家中，家屬有向社區報告，同日夜晚她被送至集中隔離點，周日（23日）因發燒送院，周一確診。

第一財經網引述知情人士表示，黃女是武漢監獄刑滿釋囚。另有知情人士透露，上周六中午社區接到「重點關注名單」後獲知此事，專門派員去她住所封門。湖北省委書記應勇批示，要迅速查清事實，不論涉及到誰，都要一查到底。他指出，在疫情防控最關鍵階段，竟發生此類嚴重違反離漢離鄂通道管控的事件，絕不能允許。目前湖北已成立聯合調查組立即開展工作。

（武漢肺炎）