深圳擬立法禁食貓狗蛇鳥水魚

深圳禁食野生動物條例草案的禁食黑名單，包括法律、法規規定保護的野生動物和其他在野外環境下自然生長繁殖的陸地生野生動物，人工繁育、飼養的陸地生野生動物，以及用於科研實驗、寵物飼養等非食用用途的動物及其製品。這意味深圳以往有售的貓、狗、龜、水魚、蛇、鳥、昆蟲等將被禁止。草案還寫明罰則，食用非保護類和保護類野生動物最高分別可被罰款2,000元和2萬元人民幣。

稱為文明共識 不包括燕窩雪蛤等衍生物

深圳人大常委會法工委相關負責人表示，上述規定出於三方面的考慮，一是保護類野生動物和非保護類陸生野生動物都具有容易攜帶和傳播疫病的風險，二是人工繁育野生動物違背自然生長規律且目前有關監管體系尚不健全，三是寵物與人類建立起比其他動物更為親近的關係，列入禁食範圍是「人類文明的共識」。該負責人還稱，蜂蜜、燕窩、雪蛤等動物相關衍生物，不列入禁食範圍。

全國人大常委會24日通過決定全面禁止野生動物食用和交易後，「哪些動物還能吃」成為內地民眾熱議話題。深圳此次的條例草案，也列出了可食用名單，包括豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿和深圳市政府決定可以食用的其他家禽家畜，以及依照法律、法規未禁止食用的水生動物，均可食用。

設可食用名單 官方：已滿足日常需求

上述負責人指出，這9種可食用陸生動物和未禁止食用的水生動物已涵蓋深圳食品交易、餐飲市場上的主要動物品種，符合大多數深圳市民的飲食習慣，可以滿足市民的日常需求，製定可食用名單是因野生動物種類繁多，全數列出禁食範圍過於冗長，無法很好回答「究竟什麼動物可以吃」的問題。

（武漢肺炎）