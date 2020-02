環時：WSJ高層函中方 稱為「亞洲病夫」文章感不安 被逐美記者滯鄂 華：人道理由准留

外交部:禁採訪 封控解除後盡快離境

中國外交部上周三(19日)宣布吊銷3名WSJ記者的記者證,並限3人在5天內離開中國。其中WSJ北京分社副社長李肇華(Josh Chin)和澳籍記者溫友正(Philip Wen)已在24日從北京離境,另一名美籍女記者鄧超,在武漢封城之前往報道肺炎疫情,目前仍滯留當地。外交部發言人趙立堅25日表示,出於人道主義考慮,中國繼續允許鄧超留在武漢,但不能從事採訪活動,在武漢封控措施解除後盡快離境。

針對記者被逐,美國提出或對中國記者作出反制。不過官媒《環球時報》25日晚刊登題為「在記者問題上,奉勸華盛頓別走太遠了」的評論文章,稱「處於風暴眼中心的華爾街日報似乎不希望擴大事態」,據了解,WSJ高層第二次致信中方表示,「認識到該報的言論在中國引發了傷害和眾怒,並為此感到不安。」

WSJ:不知亞洲病夫有歷史意涵

《環球時報》稱,WSJ信件寫道,他們學到教訓,當時不太了解涉事文章標題「真正的亞洲病夫」一詞有歷史意涵,讓中國人想到歷史上遭遇的不公正,該公司內部很多人也表達不滿。文章又批評,美國「嘴上掛着新聞自由」,但頻頻針對記者及新聞媒體出招,近兩年就曾對至少9名中國主流媒體記者拒發簽證,白宮也曾因一名CNN記者提問尖銳而吊銷其白宮採訪證,又將中國、俄羅斯等國媒體駐美分支登記為「外國代理人」。

WSJ管理層:爭取恢復被逐記者簽證

就《環球時報》上述評論,趙立堅在昨天外交部記者會上回應稱,「《華爾街日報》通過不同渠道同中方溝通,承認發表辱華文章是錯誤的,表示會從中汲取教訓。但該報迄今仍沒有對中方要求作出正面回應。」

中國早前稱WSJ發表於2月初的涉事文章〈中國是真正的亞洲病夫〉(China Is the Real Sick Man of Asia)辱華,提出過多次交涉,要求WSJ道歉並查處相關責任人。WSJ曾致函中方,解釋評論不在其新聞業務範圍之內。

有53名WSJ在華記者及編輯日前聯署致函該報管理層,要求報社就涉事文章公開道歉,稱事件無關新聞獨立性,並望修改「錯誤的」、讓很多人受到冒犯的標題。WSJ管理層重申立場不變,但稱明白員工及其家人在中國工作所受的極端挑戰,將繼續向中國爭取恢復被逐記者的簽證。

