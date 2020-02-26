兌現首輪貿協 華放寬美牛進口限制

據海關總署官網，海關總署和農業農村部根據風險評估結果和世界動物衛生組織的建議標準，發布了《關於解除進口美國牛肉及牛肉產品月齡限制的公告》。自發布日起，有條件解除原農業部、原國家出入境檢驗檢疫局2001年第143號公告中對美國30月齡及以上牛肉及牛肉產品的禁令。公告稱，有關美國輸華牛肉及牛肉產品檢驗檢疫要求另行制定並公布。

中國2001至2003年間，曾短暫開放美國牛肉進口，但2003年美國爆發狂牛症，中國隨即禁止進口。2017年7月，中國再度開放美牛進口，但僅限30月齡以下的剔骨和帶骨牛肉。今年1月，中美簽署的首階段貿易協議中，中國承諾在2020年1月1日至2021年12月31日的兩年間，擴大購買進口美國製成品、農產品、能源產品和服務產品。

美財長：疫情不會對協定造成實質影響

另據路透社，美國財政部長梅努欽周日表示，新冠肺炎病毒疫情對美中達成的階段性貿易協定不會造成實質性影響。但今後幾周隨着更多信息的到來，情况或許會發生變化。梅努欽說，疫情中心在中國，但華盛頓依然認為，中國會兌現其在雙邊貿易協議中做出的有關購買美國商品和服務的承諾。