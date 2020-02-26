武漢養老院被揭19死 多人未經檢疫 官方曾「闢謠」 未回應內媒死者名單

距華南海鮮市場700米

財新本月20日報道，距離疫情發源地華南海鮮市場約700米的武漢市社會福利院，有11名老人近期因「反覆發燒、呼吸衰竭」而死，也有醫護人員感染新冠肺炎。武漢網信辦的官方微博帳號「武漢發布」21日發布一則「闢謠」，引述民政局稱，上述福利院「沒有網上所說『11名老人呼吸衰竭而死』的情況」，指該院自2月11日起，先後經過核酸檢測、CT排查，12人確診，僅1人在轉院途中死亡。確診、疑似病例均已轉移到相關醫療機構救治。

官方稱12人確診1死

財新24日公開其獲得的福利院死者名單，其中有新增死亡案例，顯示在去年12月23日至今年2月18日期間，該福利院共有19人死亡。除1名在2月15日去世的83歲老人登記為死於新冠肺炎外，有6人死於肺部感染，均未排查新冠。另有多人死因登記為感染性休克、急性心肌梗死、猝死、心律失常，其中不少曾出現發燒症狀。一名在該院工作數年的職員表示，此前在該院沒有見過如此密集的死亡。

疫情發生時，該福利院內共656人，其中收住老人458人，其餘為職工、護工等人員。福利院內設濟民老年醫院，有一個門診部、一個康復科病房和綜合病房。一名濟民醫院醫生稱，他12月底參與搶救過一名老人，發病非常快，高燒至42℃，搶救當日去世，當時判斷死因可能是感染性休克，但具體感染了什麼未知。

財新指出，上述官方回應中，僅統計了2月11日至2月19日接受核酸檢測者，但如其報道所言，在2月19日之前，該院已有多名老人出現「發熱、胸悶、食欲不振」等新冠肺炎疑似症狀而去世。武漢官方暫未對此再作回應。

網民嘲「不造謠就謝天謝地」

財新的報道出街後，引來內地網民一致稱讚，有網民稱「向硬剛的財新致敬」，並說「這世界，總要有幾個敢說真話的人」。另外不少網民在官方微博帳號「武漢發布」早前闢謠文下留言，要求官方正面回應福利院事件，公布養老院真實疫情。有網民譏諷稱，官媒「不製造謠言就謝天謝地了，有什麼公信力闢謠」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）