衛健委：湖北續嚴控人員輸出

中新社報道，國家衛健委強調，應加強人員社會管控，嚴防輸入和擴散風險，實行人員分類管理，根據居民近期旅行史或居住史、目前健康狀况、病例密切接觸史等分為高風險、中風險、低風險人員，採取針對性的管控措施。

湖北省疫情防控指揮部昨日發通告稱，因離鄂通道管控滯留在湖北、生活存在困難的外地人員，可透過熱線「12345」、湖北省政務服務網、「鄂匯辦」App等平台反映，由當地政府及有關方面提供救助服務。通告指出，在湖北就業、就學的人員，由所在單位、學校提供必要生活保障；自由職業者或因出差、探親、訪友、休假等滯留人員，由現住地所在社區或村及時了解困難問題，積極協調解決；有就業願望且通過健康檢測、醫學觀察的人員，由人社部門組織用工需求對接，提供就業服務；急需醫療救助的人員，由衛生健康部門協調醫療機構及時給予救治；生活無着落、確有困難的人員，由各地設置集中安置點，提供食宿、醫療等基本生活保障。

血友病少年返台 初測陰性

雖湖北仍嚴限人員出入，不過一名滯留湖北的台籍血友病少年及其母親，在台灣政府的安排下，卻轉道四川成都，並於前日深夜身穿防護裝備乘機返台。中央社報道，疾管單位在桃園機場停機坪進行嚴密檢疫後，用救護車將少年及母親帶往醫院隔離，初步檢測結果均為陰性，第二次化驗結果將於今日出爐，若仍為陰性將被送往檢疫所隔離。

（武漢肺炎）