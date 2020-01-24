韓國抵山東航班 全機167乘客隔離 防疫情反向輸入 首採限制措施

明報記者

由於內地防控工作初見成效，為應對疫情恐有反向擴散的風險，山東青島市疫情防控指揮部24日開會時強調，「要在全面做好社區防控的同時，嚴防境外人員輸入」，要求對入境人員中出現的「四類情況」，一律實行集中隔離或留院觀察，包括有疫區旅行史或居住史並有發熱或呼吸道徵狀的；與新型冠狀病毒感染者有接觸史的；所乘坐交通工具中出現發熱病例的；以及在現場檢疫查驗中檢測有發熱或呼吸道徵狀的。此外，青島對所有入境人員，除要隔離或留院觀察外，均由居住地所在區市派車接回。央視新聞報道，青島機場亦加強防疫，國際進港航班採取專用機位和通道，對入境飛機採取消毒殺菌。山東煙台也有相似的措施。

機上中國人有144 韓國人僅19

威海市政府官方微信「威海發布」昨亦通報，即日起對從日本、韓國等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到酒店免費集中隔離14天。同時對2月10日以來從日本、韓國已經入境的中外人員，全部進行電話隨訪，了解每個人的身體狀況，對發熱人員和密切接觸者迅速進行專業處置。韓聯社報道，昨日上午10時50分由韓國仁川抵達威海的韓國航班中，中國乘客有144人，韓國乘客只有19人，另4人則其他國籍乘客。目前這班機的所有人都被強制隔離，這是中國首次對從韓國入境的所有人員實施相關政策。

知情者：韓人不太可能到中國避疫 日本更方便

有韓國傳媒人士對本報表示韓國人「不太可能」到中國避疫，因韓國人入境中國需要簽證，反而去日本會方便得多，認為湧到中國的應多為居韓的中國人。青島「半島網」昨晚引述機場數據指，疫情發生前，青島機場的韓國航線日均進港航班21個，進港旅客3622人。近期進港航班6架次，進港旅客800人次左右。進港旅客中，中國籍旅客超過80%，韓籍旅客不到20%，韓籍旅客大都在中國工作，以產業人士和學生為主。

機票難求 經濟艙最高逾7000元

目前首爾飛至青島的機票價格上漲高達7、8倍，平日4、500元（人民幣，下同）升至近4000元，甚至一票難求。本報昨晚發稿前查詢，今日首爾飛往青島的航班價格在2400元至3400元不等，3月價格則較為穩定。此外，首爾飛威海、遼寧大連、北京、上海等地價格亦急速上升，經濟艙最高超過7000元。《南華早報》昨日引述內地一名旅行社經理解釋稱，近日機票價格飈升的部分原因，一是航班大量取消，二是「愈來愈多在韓國務工的中國人計劃盡快回到中國」。

（武漢肺炎）

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