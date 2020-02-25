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2020年2月25日星期二
中國新聞
上午宣布局部解封 武漢下午撤回 准外地滯留人員出城 官方改稱未同意
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太原飯店復工 謝絕無罩人士
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【明報專訊】西太原一家老字號飯店2月24日復工，不過只限食品打包外賣。飯店門口還貼出「未戴口罩謝絕購買」，及「請間隔1米排隊」的告示。
（中新社）
（武漢肺炎）
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