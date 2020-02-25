國家發改委：口罩日產量逾5400萬

武漢每日可供應30萬個N95

央視新聞報道，叢亮在昨日國新辦舉行的新聞發布會上表示，當前，大型企業相對中小企業復工復產進度快，上遊行業和資本技術密集型企業相對下遊行業和勞動密集型企業進度快。全國規模以上工業企業復工率逐步提高，其中浙江已超過90% ，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東及江西已超過70%。

稱產能利用率達110%

他表示，口罩企業產能利用率已達到110%。目前，武漢本地每天可供應30萬個N95口罩，以保障6萬多醫護人員的防護需要。全國除西藏以外，已有30個省區市都新上了口罩的生產線生產口罩。同時還不斷有新的生產線在投產。截至2月22日，中國口罩日產量達到5477萬個，比2月1日增長2.8倍，近20天累計生產口罩5.7億個。

工信部總工程師田玉龍亦在記者會上表示，目前，五大類醫療物資企業復工復產率，及轉產、擴產後的開工率均達到或超過100%。湖北一線醫務人員所需重點醫療物資得到了基本保障。目前，醫用防護服達到20多萬套的日產量，50多家企業全力開工，還有近100家企業陸續獲得新的資質，陸續開工，醫用防護服保供湖北的數量超過200萬件；醫用隔離眼罩和面罩的日產量達到4萬件；消毒用品企業復工率超過80%。

（武漢肺炎）