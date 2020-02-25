扣押外地口罩受罰 大理書記市長丟官

據雲南省紀委監委消息，日前對大理違法扣押徵用途經大理的外省防疫口罩問題進行了立案調查。經查，大理違法扣押徵用防疫口罩問題屬實，情節惡劣，性質嚴重；嚴重干擾了全國防疫工作大局，嚴重破壞了防疫工作紀律，嚴重損害了雲南防疫工作形象，暴露出大理市委、市政府在緊要關頭，無視政治紀律，漠視國家法律。

有別免職 撤職需降級減薪

紀委監委依據有關規定，決定給予大理州委、州政府，大理市委、市政府，大理市紀委監委共5個單位通報問責，責令作出書面檢查。此外，給予大理市委書記高志宏黨內嚴重警告處分、免職處理；大理市長杜淑敢，副市長婁增輝撤銷黨內職務、政務撤職處分；市委辦公室副主任李磊黨內警告處分；大理市場監管局局長袁愛忠政務記過處分。另外，大理州長楊健、常務副市長楊矗及紀委書記張琮受誡勉問責。

據內地 《黨政領導干部選拔任用工作條例》《公務員法》等相關法規，「免職」只是意味不再擔任現任職務，其級別待遇沒有任何改變；被行政「撤職」處分者要降低級別，且工資待遇也受影響。

事件發生於2月6日，當時重慶市方面委托有關企業從海外採購一批口罩，其中包括幫助湖北黃石市代買的口罩。但這批物資到達雲南大理時，大理市出具了一份《應急處置徵用通知書》，將物資截留徵用。雲南官方同日證實，大理市衛健局對該市發往重慶市的一批口罩實施了「緊急徵用」。

雲南省隨後決定，對大理市政府、大理市衛健局進行通報批評，責令立即返還被徵用的物資。大理市官方對事件表示誠懇道歉，並稱當時是「為解燃眉之急」，在貨物檢查中對隨車手續不全的598箱口罩進行了有償應急徵用，並將這些口罩分配給轄區內的一線疫情防控工作人員。大理市官方並承諾，將退回未使用的口罩，就已使用的口罩賠償。

（綜合報道）

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