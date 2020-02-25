世衛專家組：華施策略阻病例急增

留華兩周 見每日新增確診減80%

央視新聞報道，聯合專家考察組昨日在北京舉行新聞發布會。艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，兩周前剛到中國的時候，每一天新報告的確診病例大概都是2000多宗。當聯合考察團結束考察任務的時候，「昨天（23日）報告的確診病例是416宗，兩周之內實現了80%的下降。」

布魯斯·艾爾沃德指出，考察組是通過不同信息來源，確定這樣的下降是真切的。實地學習和考察會看到許多事實，這些事實再次毋庸置疑地確認這種真切數據的下降。

而考察組中方組長，國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年則在會上通報，關於對新冠病毒的認識，他表示，通過對不同地點分離出的104株新冠病毒株作全基因組測序，證實同源性達99.9%，提示病毒尚未發生明顯的變異。

中方組長：病毒未現明顯變異

梁萬年表示，通過現場考察，聯合考察組對新冠肺炎流行病學特徵認識，包括患者平均年齡51歲，30至69歲患者佔77.8%；蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一；呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，新冠病毒可能通過氣溶膠（港稱霧化）傳播，但在中國這不是主要傳播方式；78%至85%的聚集病例發生在家庭；大約1%至5%的密切接觸者實驗室確診為陽性；各年齡層人群均對新冠病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

（武漢肺炎）