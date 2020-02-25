全國兩會推遲 人大常委會：禁野生動物交易

央視新聞報道，十三屆全國人大常委會第十六次會議昨首次以視像形式在北京舉行。會議表決通過，適當推遲原定在3月5日召開的第十三屆全國人民代表大會第三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。

今起實施禁食 加重違法處罰

此外，會議還通過關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定。《決定》在現行的野生動物保護法的基礎上，擴大法律調整範圍，確立全面禁止食用野生動物的制度，並加重對違法行為的處罰，體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。決定自公布之日、即昨天起施行。

政協委員會倡推遲下月會議

全國人大常委會表明，新冠肺炎疫情令濫食野生動物的突出問題以及公共衛生安全，受到社會公眾的廣泛關注。全面修訂野生動物保護法，還需要一個過程。在現在疫情防控關鍵時期，有必要由全國人大常委會盡快通過一個專門的決定，旨在相關法律修改之前，先及時明確全面禁止食用及交易野生動物，為打贏疫情阻擊戰，保障人民群眾生命健康安全提供有力的立法保障。

全國政協第十三屆委員會昨亦召開第三十三次主席會議，建議原計劃於3月3日召開的全國政協十三屆三次會議予以適當推遲，具體時間另行確定，以貫徹落實中央關於統籌推進新冠肺炎疫情防控，和經濟社會發展工作總體部署，組織全國政協組織和委員打贏疫情防控阻擊戰。

全國兩會自1983年起於每年3月召開，這次是首度因公共衛生事件延期。

（武漢肺炎）