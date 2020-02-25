廣東等6省下調最高響應級別

綜合各地衛健委消息，自2月21日至24日，甘肅、遼寧、貴州、雲南、山西、廣東等6省，已根據國家有關法律法規規定，結合各自當地疫情防控形勢，先後將省重大突發公共衛生事件一級響應調整為三級或二級響應。據截至2月24日的數據，除廣東外，其餘5省均連續3天或以上無新增確診病例，廣東昨天新增確診3宗。

所有省出院病例多於新增確診

隨着響應級別調整，甘肅部分具備條件的餐飲場所開始提供堂食，不過嚴格要求單人單枱，只接受電子支付，鼓勵打包帶走。遼寧瀋陽允許部分場所重新正常開放，部分商家復市經營。

國家衛健委新聞發言人米鋒在記者會上說，「所有省份新增出院病例數均大於或等於新增確診病例數。目前看，疫情防控工作取得階段性成效。」他表示，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根據各地實際情况適當調整應急響應級別，做到分區分級精準防控，有序恢復正常生活秩序。

學者：推廣分級防控 有助復工秩序

中國社科院人口與勞動經濟研究所健康經濟研究室主任陳秋霖也對《新京報》表示，目前，全國除湖北外各地已進入散發階段，其中多個省份零增長，具備降低響應級別條件。從公眾心理以及復工復產所需的正常秩序角度，應及時推廣分級分類防控措施，各地應盡快調整響應級別。

自新冠肺炎爆發後，內地31個省區全部啟動突發公共衛生事件一級應急響應。根據國家應急預案，突發公共衛生事件應急響應按事件性質、危害程度、涉及範圍共分為4級，一級響應為最高級別，指發生「特別重大突發公共衛生事件」時，由省應急指揮部根據國務院的決策部署和統一指揮，組織協調本行政區域內應急處置工作。

二級和三級響應則分別對應「重大」和「較大」突發公共衛生事件，在這兩階段的應急工作決策主體分別是省指揮部，以及地級以上市、省直管縣市區的應急機構。

（武漢肺炎）