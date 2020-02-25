上午宣布局部解封 武漢下午撤回 准外地滯留人員出城 官方改稱未同意

武漢市1月23日新冠肺炎疫情爆發後決定「封城」。昨日上午11時30分許，武漢官方宣布滯留在漢外地人員可以出城。人民網報道，官方微信公眾號「武漢發布」消息，武漢市發布新冠肺炎疫情防控指揮部關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告（第17號）稱，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員，以及滯留在漢外地人員可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

允中央省市區直人員出城

通告指，出城人員不屬於被要求隔離的人員（包括確診患者、疑似患者、發熱患者、密切接觸者及處於觀察期的治癒出院患者），且須身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等徵狀；允許出城的人員包括中央、省直在漢單位人員出城的，市直部門單位人員出城的及區直部門人員出城的等。

但前述通告發出不足4個小時，武漢市政府下午改宣告通告立即失效。「武漢發布」稱， 第17號通告系市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意發布的，宣布該通告無效。「對此，我們對相關人員進行了嚴肅的批評處理。」

評論：防控重地 不能朝令夕改

《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」指，此次通告是由武漢市一名副市長直接簽發，未經指揮部研究和主要領導同意。「陶然筆記」評論稱，雖然武漢市很快作出更正，但是有幾句話必須要講清楚：首先，武漢市是全國疫情防控關鍵所在，一舉一動牽動太大，通告發布決不能朝令夕改。其次，通告內容與疫情防控大局背離。此外，由此反映出來的問題需要引起高度重視。此前，1月26日，廣東汕頭市曾發布封城通告，但因造成市民恐慌，兩小時後即宣布撤回。

李克強促武漢修補防控漏洞

對於湖北疫情，《湖北日報》報道，23日晚，省委書記應勇主持召開省委常委會會議。會議強調，要清醒看到，當前湖北全省疫情形勢仍然十分嚴峻，增量還未得到有效控制，消化存量的任務還十分艱巨，新冠病毒具有相當的隱蔽性，防控工作仍存在不少薄弱環節。

總理李克強昨日則主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，會議通過視頻聽取中央指導組和湖北省關於武漢市疫情防控相關工作匯報，部署相關部門進一步加大支持力度。會議要求，武漢市要進一步落實排查和分類收治措施，加快補齊社區防控的短板漏洞，切實卡住源頭、切斷傳播途徑，提高收治率，降低感染率。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

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