官媒警告：須堅持嚴格防控

新華網的文章以「讀懂拐點尚未到來的告誡」為題，文中提到，在全國各地全面動員，全力防控，付出艱苦努力，讓疫情蔓延的勢頭得到初步控制。但需要充分認識疫情的複雜性與嚴峻性。重點地區收治規模仍然很大，疫情的傳播途徑仍然沒有有效掌握，還有類似核酸檢測結果陰性仍然不能確診等問題，說明對於疫情的認知仍然存在不少盲區。

官媒：一些人心存僥倖

「在當前階段，萬萬不可放鬆警惕、掉以輕心。各級政府需要繼續毫不放鬆地抓好疫情防控工作，繼續完善防控策略和措施」。

中新社則發表「他們還沒脫下防護服，我們怎能放肆」的文章，文章稱，在拐點未至、形勢嚴峻的當下，嚴密防控依然人人有責。讓人擔憂的是，一些人或是鬆懈或是依然存在僥倖心理。他們也許認為以人口為基數，確診病例總是極少數，自己不會那麼「巧」就成為其中之一。殊不知，很多確診患者恰恰是抱著同樣的心理，他們出現在疫情播報的數據中，只是一個微小的佔比，但對其個人而言，概率卻是百分之百。

《經濟日報》發表評論員文章「拐點未至 防控莫鬆」，指這兩天，有網友上載一些城市商場、飯店、茶社恢復營業後的照片和影片，人員聚集的場景及其可能帶來的新冠病毒感染風險。對此，很多人留言表示，這不僅是無視疫情風險，更是對一線醫務工作者的極大不尊重。

（武漢肺炎）