各地防控放鬆 民眾聚集喝茶急叫停 政府整頓防控不力官員

《人民日報》報道，一條四川廣元市民「扎堆」（聚集）卸口罩喝壩壩茶（露天場地）的影片引起全國網友關注。影片拍攝時間為21日下午，地點為廣元市利州廣場。在20日，廣元市發布應對疫情應急指揮部公告，其中提出「恢復室外壩壩茶、室外體育、室外遊樂場所營業，美甲店允許開業，其他商業業態經營網點已暫停營業的應立即恢復營業」。

豈料公告發布次日陽光明媚，隨着部分行業恢復，很多地方出現大量人員聚集。其中，廣元利州廣場的壩壩茶吸引大量人員聚集、生意火爆。影片出現當晚，廣元市發布公告，提醒群眾疫情傳播風險較大，要自覺遠離人員聚集場所，不參與人員聚集活動。廣元市紀委監委並決定，對廣元城管局廣場服務中心主任張東予以黨紀立案審查，對廣元市文旅集團武則天文化旅遊公司商管中心經理曹建峰政務立案調查；另對廣場服務中心工會主席母紹宏等7人通報批評。

廣州酒樓允堂食 排長龍

而在21日，廣州的陶陶居酒家宣布正式接受堂食，但不到半天即被市場監管部門緊急叫停。據網友上傳的圖片顯示，陶陶居當日排隊等待的食客大排長龍，雖然人人都戴着口罩，但仍令人擔心。而江西贛州瑞金的情况更為誇張，在21日，當地集市上人頭攢動，有網友表示，「路上已經開始有人不戴口罩了」，還有人「已經在路上開始近距離嘮嗑（談話）」。對此，當地政府連夜回應，宣布將立即採取整頓措施。

湖北隨州允4超市營業

重災區湖北隨州市，當地疫情防控指揮部明確要求「所有商超、藥店等只接待代購人員或自行組織配送上門，不得零售」。但當地鎮政府卻同意鎮區四家超市在17日晚6點至8點開放營業，造成鎮區多處發生短時間內部分群眾聚集問題。隨州市紀檢監察機關對此查處287名官員。

在旅遊市場，不少人迫不及待想呼吸新鮮空氣。《北京晚報》報道，北京部分公園景點近日重現「人山人海」景象。22日，網友表示當天去香山的遊客眾多，甚至出現了交通堵塞。在一條影片中，很多車輛連成了長龍。有香山本地居民稱，遊客中甚至隨地吐痰、不戴口罩。而除了香山，西山森林公園也有不少市民前去遊玩，排隊進停車場都等上一段時間，公園門口也出現了排隊買票的情况。（綜合報道）

（武漢肺炎）