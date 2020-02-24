中央宣布抗疫一線醫護加薪兩倍

央視新聞報道，中央昨日提出10方面措施保護關心愛護醫務人員的通知，其中要求，各地在現有政策上，將湖北以及援湖北醫療隊一線醫務人員臨時性工作補助標準提高一倍、薪酬水平提高兩倍，擴大衛生防疫津貼發放範圍，確保覆蓋全體一線醫務人員。其他措施還包括，做好工傷認定和待遇保障，職級評聘向一線醫務人員傾斜，落實一線醫務人員生活保障、醫療防護，開展及時獎勵表彰等。通知強調，地方各級黨委和政府要按照黨中央、國務院決策部署，切實保護關心愛護醫務人員，為堅決打贏疫情防控阻擊戰提供有力保障。

武漢再增一醫生殉職

綜合內媒報道，武漢協和江北醫院/蔡甸區人民醫院消化內科29歲女醫生夏思思，在1月14日接觸並負責照料一名七旬發熱病人，1月19日突感乏力並伴隨發熱，在該院收治後確診感染新冠肺炎，2月7日病情惡化，被轉往武漢大學中南醫院救治。昨日清晨6時30分，搶救無效去世。武漢協和江北醫院/蔡甸區人民醫院發布公告稱，對夏思思醫生的不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表示深切慰問。據《楚天都市報》報道，夏思思與同為醫生的丈夫育有一個兩歲的孩子。

世衛專家組訪武漢 今開記者會

另外，世衛專家組近日分別前往北京、四川和廣東調研，上周六新增武漢行程，料今天（24日）在北京召開記者會，交代考察情况。總幹事譚德塞上周五呼籲各國繼續採取遏制措施，表示「機會之窗（window of opportunity）正在縮小」。

（武漢肺炎）