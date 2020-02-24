習召全國官員視像會議談防疫復工 17萬人參加 7常委無戴口罩

中央政治局21日召開部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，時隔一日後，中央罕見召開面向全國處級以上官員幹部的疫情防控及恢復生產大會，包括習近平、總理李克強等7名常委全部出席。各行政區縣市級，中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位設分會場。共17萬人參加，可以說是有史以來規模最大的一場電視電話會議。

稱屬中共建政後最難防控疫情

根據畫面，坐在台前的習近平及其餘6名中共政治局常委均未佩戴口罩。但包括政治局委員在內其他出席黨政官員都有佩戴口罩。新華社報道，習近平在會議強調，當前疫情形勢依然嚴峻復雜，防控正處在最緊張關鍵階段，各級黨委和政府要繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作。習強調，這次新冠肺炎疫情，是中共建政以來在中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。

提防疫復工要求 促獎罰分別

習近平指出，疫情不可避免會對經濟社會造成較大衝擊。他針對防疫及復工分別提出7點及8點要求，其中對復工提出，落實分區分級精準復工復產；低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。此外，加大宏觀政策調節力度；全面強化穩就業舉措；堅決完成脫貧攻堅任務；推動企業復工復產；不失時機抓好春季農業生產；切實保障基本民生；穩住外貿外資基本盤。

習近平表示，各級黨組織要認真履行領導責任，特別是抓落實職責。他稱，要在鬥爭一線考察識別幹部，要褒獎表現突出幹部、大膽使用，對不擔當不作為、失職瀆職的要嚴肅問責，對表現突出的集體和個人，要予以表彰和嘉獎。

國務院聯防聯控機制昨就疫情期間能源供應保障問題回應社會關注。發改委運行局二級巡視員唐社民說，「當前，全國大部分煤炭、煉油企業基本復工復產，電力、油氣開採企業保持連續生產作業，鐵路運輸企業優先運輸煤炭等重點物資，煤電油氣供應總體充足。」

商務部：武漢穩則全國穩

另據商務部網站消息，商務部印發通知，要求各省區市商務主管部門，有序有力組織商貿企業復工復產，進一步做好生活必需品供應保障。通知指出，武漢穩，則湖北穩；湖北穩，則全國穩。相關地區商務主管部門要全力配合進一步做實做強九省聯保聯供協作機制，強化湖北武漢生活必需品保障供應成效。

（綜合報道）

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676