內地研究：華南海鮮市場非源頭

去年11月底可能已人傳人

中新社報道，中國科學院西雙版納熱帶植物園官方網站稱，該園聯合華南農業大學和北京腦科中心，收集了全球共享到GISAID EpiFluTM數據庫中覆蓋四大洲12個國家的93個新冠病毒樣本基因組數據（截至2月12日），93個樣本包含58種單倍型，其中單倍型H13和H38較「古老」，通過一個中間載體（mv1，可能是祖先單倍型，也可能是來自中間宿主或「零號病人」）與蝙蝠冠狀病毒RaTG13關聯，並通過單倍型H3衍生出單倍型H1。

研究人員稱，通過全基因組數據解析發現，與華南海鮮市場有關聯的患者樣品都是H1及其衍生單倍型H2，H8-H12，而一份武漢樣品單倍型H3與華南海鮮市場無關。可見華南海鮮市場的病毒是從其他地方傳入，再在市場快速傳播。此外，研究人員對H13和H38的病毒樣品溯源發現，廣東首例患者和美國首例患者去年12月底至今年1月初均在武漢被感染，但現有武漢樣本中沒有檢測到H13和H38單倍型。

研究還顯示，新冠病毒在2月12日前發生過兩次明顯種群擴張，一次是去年12月8日，顯示病毒可能在12月初，甚至11月下旬已開始人傳人，隨後在華南海鮮市場加快傳播；另一次發生在1月6日。但新冠病毒基因組沒有發生重組事件。

世衛專家抵武漢「溯源」

世衛與中方的聯合專家組包括來自美國疾病預防控制中心、美國國家衛生研究院等全球9個機構的12名專家，他們在17日赴在北京、廣東和四川考察後，昨轉往武漢，《環球時報》引述耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授陳希表示，聯合專家組此行重點之一是病毒溯源，預計也會前往武漢的醫院了解情况，確定疫情是否受控。另外武漢及周邊地區已封城約1個月，於居民的精神狀况不可避免存在影響，對前線醫護人員也可能會造成精神創傷，專家組需要去了解情況並提出建議。國家衛健委表示，聯合專家組將與當地衛生行政部門座談及參觀醫療衛生機構。

（武漢肺炎）