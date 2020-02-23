鍾南山團隊從尿液分離出新冠病毒 籲重個人家庭清潔 免可能傳播

《廣州日報》報道，鍾南山團隊專家、呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存的團隊，上周三（19日）在國家生物安全檢測重點實驗室中，從患者的尿液樣本分離出病毒。上述樣本由廣州醫科大學附屬第一醫院提供，研究團隊應用Vero E6細胞，成功分離出新冠病毒毒株，目前已經完成病毒的全基因組測序及病毒學鑑定工作。

正研致病機制藥物治療

報道指出，相關研究結果證實患者的尿液中存在活病毒，結合之前糞便中病毒分離的發現，提醒市民要更加重視個人和家庭的清潔，例如便後洗手，注意下水道的通暢，沖廁前蓋上廁板，以避免有可能出現的傳播。這一最新研究為中國制定防疫策略提供重要信息，對公共衛生安全防控具有重要意義。

趙金存是冠狀病毒研究領域的專家，其團隊負責開展病毒溯源研究。本月5日，該團隊聯合國家生物安全檢測重點實驗室、廣州市第八人民醫院團隊，同時使用多種細胞系接種樣本，首次從一宗在廣州本地被感染的病例樣本中，分離出一株新冠病毒毒株。13日，該團隊宣布從患者的糞便樣本中分離出病毒。目前，相關課題組正在圍繞病毒的致病機制和藥物治療靶點等開展研究。

不過，國家衛健委發言人米鋒13日表示，糞便中分離到病毒並不意味該病主要傳播途徑發生變化，仍以呼吸道和接觸傳播為主，糞口傳播等消化道的傳播，在全部傳播中的作用和意義需進一步觀察研究。中新社昨指出，即便SARS時期香港淘大花園下水道檢出病毒，但SARS病毒是否存在糞口傳播途徑始終未證實。港大感染及傳染病中心總監何栢良2日稱，愈來愈多科學實證顯示新型冠狀病毒與SARS一樣有可能透過糞便傳播。

武漢：可做到核酸檢測「日清日結」

此外，武漢曾宣稱要在本月11日前完成全部疑似患者核酸檢測「清零」，但一直未有發布相關消息，直到昨日武漢市衛健委才宣布，前日完成全部存量的取樣送檢，今後可以做到對臨床確診、疑似、密切接觸、發熱患者的核酸檢測「日清日結」。

（武漢肺炎）