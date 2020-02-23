陸續復工 國務院：減聚集少開會 面臨疫情反彈 學者倡免地方政府企業責任

在上周五的中共中央政治局會議上，強調要「建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產，使人流、物流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環」。國務院發布的《企事業單位復工複產疫情防控措施指南》昨已印發給各地政府及國務院各部門。《指南》要求，復工單位實行健康狀况報告，保持工作場所通風換氣，減少員工聚集和集體活動，減少開會，就算開也要縮短時間、控制規模。

目前除湖北外，多省已陸續推動全面復工。中新社報道，其中山東省規模以上工業企業復工率達79.4%，是全國復工率最高省份；江蘇則有3.4萬家企業復工，佔全省企業的75%，是全國復工企業數最多省份。浙江、福建省則開通免費飛機、高鐵專列「搶人」，運載雲南、貴州、甘肅員工復工。

中央強調有序復工 各省陸續推動

北京市昨在疫情防控發布會介紹，市防控工作領導小組18日增設「復工復產防控組」，由兩名副市長殷勇和隋振江擔任組長，按照「防疫在先、有序復工、科學細緻、確保落實」原則推動工作開展。實際上，多地自復工後陸續發生感染。北京動車段一名職工確診，鐵路局內部16日下令相關百餘名員工集中隔離或居家觀察。廣州珠江新城一棟寫字樓15日因出現確診病例，政府下令全公司隔離。重慶攀鋼重慶鈦業公司因出現兩例確診，131人密切接觸，14日被工業園管委會要求封鎖隔離，停止生產。珠海、蘇州、湖南、山西等地亦曝光因復工發生群聚感染事件。人力資源和社會保障部21日表示，不是從事新冠肺炎預防和相關工作人員，感染新冠肺炎不能認定為工傷。

對於復工面對的問題，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵，在一份關於疫情對經濟影響的研究報告中指出，安全順利地實現全面復工最為關鍵，比任何財政和貨幣刺激政策都更為重要。實現全面復工亦面對疫情可能大面積反彈；地方政府為保數據不願推動復工；供應鏈上游企業不復工，影響下游企業；民眾對復工心存憂慮這四大挑戰。他建議為避免復工後疫情反彈，必須推出防感染型經濟活動的規範和標準。包括復工產生的新增病例，不應追究地方政府和企業責任。

李稻葵：首季全面復工 經濟增速可達5.9%

李稻葵又認為，當前疫情對經濟增速負面衝擊是可控的，總體影響是有限的，能夠實現既定的政策目標。如果疫情於第一季度得到控制，實現全面復工，對中國經濟增長的總體影響將為-0.17%；如果疫情持續到第二、第三或第四季度，預計對經濟增長的影響分別為-0.36%、-0.55%和-0.77%。研究認為，根據疫情結束時間不同，今年中國經濟增速應在5.3%至5.9%之間。

（武漢肺炎）

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