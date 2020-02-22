解放軍艦隊首越換日線 逼近夏威夷海域 實彈演習

161編隊包括052D型導彈驅逐艦「呼和浩特號」、導彈護衛艦「咸寧號」、電子偵察船「天樞星號」、綜合補給艦「查干湖艦」。《解放軍報》報道，編隊指揮艦呼和浩特艦以長鳴汽笛和發射3顆信號彈的方式，紀念首次以戰備訓練狀態通過國際換日線。網上流傳的照片顯示，中國海軍最大馬力的遠洋拖船「南拖195」日前亦加入。另有傳聞稱兩棲登陸艦「五指山號」也有現身，暫時未經證實。以往解放軍艦艇到西半球，一般都是進行友好訪問，或應邀參加國際海軍聯演。

美憂與華處軍事危機中

綜合官方傳媒報道，161編隊近期在太平洋進行多項訓練，包括進入西半球立即進行武力營救被「海盜」劫持的「商船」演練。此外，查干湖艦以「兩橫一縱」的補給方式，同時向3艘艦艇輸送油水、食品、彈藥等物資。編隊還有進行實戰背景下的防空反導演練。

原南京軍區副司令王洪光中將在網上發文稱，161編隊東出巴士海峽一路向東，最佳航線一般會沿北回歸線航行，在中途島以南約500公里海域處越過國際換日線，該處距離夏威夷本島只有約1200公里，事實上已經到達第三島鏈。

與此同時，美國MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機12日同時出現在台灣西部及東部，一架P-3C反潛機13日出現在台灣南部外海，一艘美軍作戰艦15日航經台海，一架EP-3E電子偵察機18日在台灣南部海域飛行，「羅斯福號」航母編隊同日也在南海自由航行。

中評社報道，施燦德20日在美國國會美中經濟與安全審查委員會的聽證會表示，在印太地區多數潛在的爆發點，包括台灣海峽、南海、釣魚島、朝鮮半島等，美國可能發現自己與中國處於軍事危機之中。美國可以預期，在本地區所有領域的行動，都會成為中方反干預活動的目標。