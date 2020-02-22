解放軍艦隊首越換日線 逼近夏威夷海域 實彈演習

【明報專訊】自農曆新年前就在太平洋執行任務的南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊（161編隊），本周越過國際換日線，一度距離夏威夷約1000公里。這是解放軍海軍艦艇編隊首次以戰備訓練狀態通過國際換日線，並進行實彈演習、補給訓練，還有遠洋拖船中途加入。近日美軍戰機、艦艇亦頻頻出現在南海、台灣海峽，美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）稱，美中在印太地區多地處於軍事危機之中。
161編隊包括052D型導彈驅逐艦「呼和浩特號」、導彈護衛艦「咸寧號」、電子偵察船「天樞星號」、綜合補給艦「查干湖艦」。《解放軍報》報道，編隊指揮艦呼和浩特艦以長鳴汽笛和發射3顆信號彈的方式，紀念首次以戰備訓練狀態通過國際換日線。網上流傳的照片顯示，中國海軍最大馬力的遠洋拖船「南拖195」日前亦加入。另有傳聞稱兩棲登陸艦「五指山號」也有現身，暫時未經證實。以往解放軍艦艇到西半球，一般都是進行友好訪問，或應邀參加國際海軍聯演。
美憂與華處軍事危機中
綜合官方傳媒報道，161編隊近期在太平洋進行多項訓練，包括進入西半球立即進行武力營救被「海盜」劫持的「商船」演練。此外，查干湖艦以「兩橫一縱」的補給方式，同時向3艘艦艇輸送油水、食品、彈藥等物資。編隊還有進行實戰背景下的防空反導演練。
原南京軍區副司令王洪光中將在網上發文稱，161編隊東出巴士海峽一路向東，最佳航線一般會沿北回歸線航行，在中途島以南約500公里海域處越過國際換日線，該處距離夏威夷本島只有約1200公里，事實上已經到達第三島鏈。
與此同時，美國MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機12日同時出現在台灣西部及東部，一架P-3C反潛機13日出現在台灣南部外海，一艘美軍作戰艦15日航經台海，一架EP-3E電子偵察機18日在台灣南部海域飛行，「羅斯福號」航母編隊同日也在南海自由航行。
中評社報道，施燦德20日在美國國會美中經濟與安全審查委員會的聽證會表示，在印太地區多數潛在的爆發點，包括台灣海峽、南海、釣魚島、朝鮮半島等，美國可能發現自己與中國處於軍事危機之中。美國可以預期，在本地區所有領域的行動，都會成為中方反干預活動的目標。