北京聞風：地方治理比併 江浙交出功課 ／文：鍾鳴九

江蘇保「零」死 浙江推復工專列

從防疫與復工兩方面的資料來看，江浙皆表現搶眼。截至目前，江蘇在累計確診數量前10的省份中，創下唯一無死亡病例的紀錄。浙江確診數量位列第四，僅有一例死亡。此外，江浙治癒率均超過50%，高於全國平均水準。

江浙作為製造業大省，目前復工水準亦居前列。至16日，浙江逾5成規模以上工業企業已復工；至18日，江蘇3.4萬家規模以上工業企業復工，復工率達75%。浙江多地在鼓勵復工方面花心思、下功夫：杭州啟動「復工專列」全國接人，被稱作「包郵接人」模式；義烏則推出力度強勁的「復工交通補貼」。

在防疫策略方式上，浙江有3點廣受好評：一是率先啟動突發公共衛生事件一級回應，全省緊急防備，推出了十大最嚴措施；二是迅速推出具針對性的糾偏檔《浙江省疫情防控責任令（第2號）》，提出「原則上不得隨意限制普通居民正常出行」等「3個不得」的明確要求；三是率先用大數據實現「一人一碼」精準識別健康狀况、建立覆蓋全省的復工復產監測體系，實行動態管理。

決戰地仍在湖北 易帥表現受關注

河南作為農業與人口大省，且與湖北接壤，在防疫之初以「硬核」著稱。所謂「硬核」，實則在包括廣大鄉村在內的區域實現快速防控動員。在武漢封城前，河南已公布130所新型冠狀病毒感染的肺炎醫療救治定點醫院；在武漢封城當日，又發布全網廣傳的《致武漢返豫老鄉、武漢來豫同胞的公開信》，呼籲武漢返鄉人員及時報告村、街道居委會，並居家隔離14天。目前河南的新增病例增長僅為個位數，治癒率亦逾50%，初現防控成效。對於「攔路」「勸返」等過激舉措，各地防控部門也及時糾偏，涉及違法行為另由公安部門調查處理。

當前，全國除湖北外的新增確診病例連續下降，疫情防控的「決戰地」仍在以武漢為中心的湖北。湖北自「換帥」以來，開始對「武漢保衛戰」下硬功夫、啃硬骨頭。日前，武漢全市集中拉網式大排查已收官，在摸清底數後集中醫療與保障資源攻克難關。截至20日上午，3萬張定點醫院牀位、2.5萬張方艙醫院牀位已就位，隔離治療點也已形成4000張可用牀位。

文：鍾鳴九

（武漢肺炎）