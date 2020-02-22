政治局會議：疫情轉捩點未到

優先保障全球供應鏈龍頭企業復產

央視網報道，政治局常委會19日曾舉行會議，聽取防疫工作匯報，研究統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，決定將有關意見提請政治局會議審議。昨日會議指出，疫情發生後，習近平時刻關注疫情形勢，把防控作頭等大事來抓，親自指揮、親自部署，提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求。目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效，全國新增確診病例和疑似病例數總體呈下降趨勢，治癒出院人數較快增長，尤其是湖北以外省份新增病例大幅減少。但認為全國疫情發展拐點尚未到來。

會議強調，疫情雖然給經濟運行帶來明顯影響，但中國長期向好的趨勢不會改變，提出要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。會議還指出，要優先保障在全球供應鏈中龍頭企業和關鍵環節恢復生產供應；並支持出口重點企業盡快復工復產。

衛健委：28省份新增確診10宗以下

國家衛健委昨亦表示，疫情防控工作已取得顯著成效，疫情爆發的趨勢得到控制。截至21日零時，28個省份和新疆生產建設兵團新增確診病例在10宗以下或無新增；武漢市新增治癒出院病例首次大於新增確診病例。

世衛組織總幹事譚德賽21日表示，由世衛組織領導的國際專家小組將於周六前往武漢。

（武漢肺炎）