3省5監500囚犯獄警染疫 11官員受罰 山東司法廳長免職

武漢女子監獄230宗確診

國務院昨日下午召開聯防聯控機制新聞發布會。司法部監獄管理局負責人何平在會上表示，自己「懷着內疚的心情」、沉重地回答社會關心的問題，截至20日，湖北、山東、浙江3省5座監獄，發生了囚犯感染新冠肺炎疫情。其中湖北武漢女子監獄230宗確診，湖北沙洋漢津監獄41宗確診、9宗疑似個案，湖北省未成年人管教所一宗疑似個案。山東任城監獄200宗確診，10宗疑似個案。浙江省十里豐監獄34宗確診。何平表示，以上都是輸入型病例，又強調目前這5個監獄沒有重症病例，沒有發生監獄在押罪犯感染新冠肺炎死亡的事件。另據山東省濟寧市此前通報，任城監獄已有7名警察確診。浙江省司法廳副廳長徐曉波披露，十里豐監獄另有2名警察染疫。

中央政法委調查組赴山東調查

根據何平在發布會上通報，3省共有11人被免職，1人被黨內嚴重警告處分，1人被立案調查。其中疫情最嚴重的兩處，湖北省武漢女子監獄監獄長被免職；山東省司法廳黨委書記、廳長兼監獄局黨委書記、第一政委解維俊被免職，包括解維俊在內，省監獄管理局黨委副書記，省監獄局黨委委員、副局長，任城監獄監獄長，政委，副監獄長等8名官員被免職。

當日央視亦報道，經中央批准，近日中央政法委組成調查組，由中央政法委副秘書長雷東生任組長，中央政法委、最高檢察院、公安部、司法部有關負責人參加，赴山東省就任城監獄新冠肺炎疫情有關情况作全面調查。此前網絡流傳一份政府文件顯示，山東省司法廳曾在1月23日下發「緊急通知」，要求各市司法局律師工作科（處）按司法部要求，就疫情「做好正面引導」和「加強輿情管控」，管住律師的嘴巴。

獄警瞞疫 致多犯感染

此外，湖北沙洋漢津監獄一名獄警，因未如實報告生活軌迹，被黨內嚴重警告處分。浙江省十里豐監獄監獄長和政委被免職，公安機關對涉事獄警，以涉嫌妨礙傳染病防治犯罪立案調查。《新京報》對比浙江衢州市衛健委上月的疫情通報，發現一名37歲、上月19日回武漢探親、1月29日確診的男性患者，與十里豐監獄涉事獄警資料高度脗合，當地疾控中心證實正是該名獄警。山東廣播電視台旗下的「閃電新聞」報道也指任城監獄最先證實感染的是獄警，2月12日下午，一值班獄警因咳嗽到醫院就診被隔離，翌日確診；同日該監獄另有一名獄警確診。

監獄封閉性管理恐成為此次疫情爆發的主要原因。BBC中文網引述一名匿名內地律師表示，自從疫情開始後，監獄大多實行獄警連續14天工作制，不得外出。如有獄警已被感染，就會再傳染給其他同樣封閉工作的同事及囚犯。

（武漢肺炎）

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