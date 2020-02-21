避死刑屢犯重案 孫小果昨處死刑

造假保釋 再犯多宗強姦判死

新華社報道，1995年底孫小果就因強姦罪遭判囚3年，但其父母偽造病歷幫他非法保外就醫，實際並未收監。1997年4月至11月，孫小果又接連犯下當眾強姦、強姦未成年女性等多宗強姦罪 、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，翌年2月昆明中院一審判死，但雲南省高級法院先後於1999年和2007年二審改判死緩、再審改判監禁20年。

原審審判人員受賄 去年重審

因發現原審中審判人員涉嫌受賄、徇私舞弊，判決認定事實和適用法律出錯，雲南高院去年7月決定再審，10月開庭。雲南玉溪市中級法院再審一審裁定，孫小果2010年出獄後又犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、妨害作證罪、行賄罪，判監25年，孫不服上訴但遭駁回。

雲南高院去年12月23日裁定，維持昆明中院1998年一審判決的定罪和刑期，與孫小果新犯罪行所判刑罰合併，決定執行死刑。最高法院上周三（12日）核准死刑，並指出孫小果屢次犯案，屬特別嚴重情節或從重處罰情節，他犯罪手段極其殘忍，犯罪情節極其惡劣，犯罪後果極其嚴重，主觀惡性極深，人身危險性極大，應當予以嚴懲。