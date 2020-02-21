仙桃市發討論疫情禁令引爭議 即晚撤回 湖北書記：果斷處置造謠者

稱少數醫護違規擅自受訪

仙桃市衛健委周二向當地醫療衛生單位及下屬科室發出「關於重申疫情防控期間有關紀律的通知」，提到在防疫的「緊急關頭、非常時期」，該市醫療系統仍有少數工作人員違反規定，將內部工作資料擅自上傳到工作群組，在群內議論疫情，發布不實信息，致使個人信息泄露，並引發網絡輿情，造成不良社會影響。

通知下達4點要求，包括嚴禁將內部工作資料拍照傳至QQ、微信群組，嚴禁在群內討論疫情及發表個人觀點，嚴禁轉發、傳播未經官方證實的疫情信息，嚴禁未經允許擅自接受電話、現場採訪，「以防不法分子打探內部工作信息，進行惡意炒作」。

新任書記促加強「正面宣傳」

上游新聞網引述仙桃市衛健委相關負責人稱，發布這份文件是因在前期防疫工作中，個別人員泄露確診患者個人信息、傳播未經證實的疫情信息，對患者及其家屬和全市疫情防控工作造成影響。上述負責人強調，該通知的初衷並非封鎖疫情信息，也不是拒絕傳媒採訪，但承認「相關文字表述確有不當之處」，已經作廢。該負責人還稱，仙桃市衛健委前日已召開緊急會議，要求全市衛健系統檢視不足，改進工作。

另據《湖北日報》報道，應勇前日主持召開湖北疫情防控指揮部專題會議，專門部署防疫新聞輿論工作。應勇除要求加強「正面宣傳」外，還提出要繼續開好新聞發布會，用好權威平台，及時準確發布信息，回應社會關切，「決不能讓真相還在穿鞋的時候，謠言已經滿世界跑」。他指，要密切關注輿情動向，統籌網上網下，加強輿情研判，對造謠滋事的，果斷有效管控，依法處置。應勇同時表示：「只有勇於接受監督，我們才不會懈怠；只有勇於接受批評，工作才能不斷進取。」

（武漢肺炎）