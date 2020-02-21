武漢記者會 指導組默哀悼殉職醫護

衛健委促申報烈士

綜合內媒報道，國新辦記者會甫開場，中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽便說，「這場突如其來的疫情是建國以來的一場非常戰役，病毒來勢之洶、疫情傳播之烈、範圍擴散之廣、全社會所面臨的挑戰之大，堪稱前所未有。」他表示，中央派指導組來是告訴大家武漢不是孤島，不是孤軍作戰。

丁向陽表示要特別感謝一線的醫護人員，讚揚他們「體現了大愛無疆、醫者仁心的崇高精神」。「我代表中央指導組，對一直奉獻在一線的同志們致以崇高的敬意，對英勇犧牲的醫務人員和不幸去世的患者表示深切的哀悼。」話畢，丁向陽與發改委副主任連維良、衛健委黨組成員、中醫藥局黨組書記、副局長余艷紅等中央指導組成員，起身為殉職的醫護和去世患者默哀。

丁向陽表示，疫情發生後，孫春蘭副總理做了兩方面布置：一是帶着習近平總書記的指示要求交通隔離武漢，這是外防輸出的措施，保護全國，保護武漢；二是要求武漢延長假期，報國務院同意要求湖北抓緊研究假期延長的問題。國家衛健委人事司副司長段勇昨強調，各地衛生健康主要負責人應第一時間推動落實，督促犧牲人員單位及時申報烈士，慰問犧牲者家屬並解決困難。

山西大同「補貼」前線 子女中考加分

各地早前也已紛紛推出對疫情一線醫護人員及其家人的相關補貼和獎勵措施。湖北省文化和旅遊廳昨天宣布，湖北籍所有醫護人員，以及其他各省援鄂醫療隊員，分別可在2年和5年內不限次免費遊覽湖北省A級旅遊景區。山西大同決定，除了為本省援鄂醫護提供每日300元（人民幣，下同）臨時補貼、每人6000元慰問金、優先職務提拔之外，今年參加中考的醫務人員子女可獲加分30分。

（武漢肺炎）