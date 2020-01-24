中央專家:新肺炎重症比SARS難救 稱患者多中老年人 病毒同時攻擊心腎腸

據《長江日報》報道，3位中央指導組醫療救治組專家，北京朝陽醫院副院長童朝暉、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛、中南大學湘雅醫院感控科主任吳安華，19日就新冠肺炎重症救治召開發布會，一致表示，新冠病毒傳染性極強，救治難度比SARS大，但病亡率低於SARS。

老人多去其他科室 易延診傳染

疫情初期前往武漢的童朝暉表示，結合一個月的一線救治經歷，他對比新冠病毒與SARS，發現與SARS患者群體主要是中青年不同，新冠肺炎重症患者以50歲以上的老年人為主，這部分人群多有心腦血管等基礎疾病。在發病進程上，新冠肺炎患者病情進展更快，缺氧發展很明顯，如果控制不當很快會發展到呼吸衰竭。 此外，和SARS患者受累器官集中在肺部不同，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官，造成多器官衰竭。正因如此，新冠肺炎重症患者的救治難度比SARS患者大。

八成輕症 一般治療可痊癒

蔣榮猛表示，SARS的特點是患者基本都發燒在38度以上。所以2003年後，國內設立發熱門診，可以把這個病給篩出來，在比較早期排除。但新冠肺炎很多患者發燒程度不高，還有的不發燒，有一定隱蔽性。而因為老年且伴有其他基礎病的感染者多，患者早期可能去其他科室看病。可能會耽誤治療並造成傳染。

《南方人物周刊》引述湖北專家組組長、華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平表示，新冠肺炎的確診患者大約八成都是輕症，通過一般的治療可以痊愈，但是還有五分之一左右的患者，會發展成重症或危重症。所以對於治療，最重要的就是防止輕症患者發展到重症。他評估湖北省的疫情目前雖然有下降趨勢，仍沒有到轉捩點，「稍一放鬆還會上升」。

專家料似流感長期存在

近日，包括趙建平在內的多名專家都表示，新冠病毒的低毒性、高傳染性，決定了其有可能將長期與人類共存。央視昨對話呼吸與危重症醫學專家王辰，他指出因SARS的傳播性和致病性都很強，病毒不易存活和在人間持續傳播，「要麽把宿主殺死了，它由此也就不在了」。而像新冠肺炎病毒是有可能轉成慢性的，像流感一樣長期在人間存在的病。王辰表示，人類應根據其特性，在生活和臨牀上作好準備。

韓：致死率超A型流感遜MERS

而韓國聯合新聞通訊社報道，有冠狀病毒疾病救治經驗的韓國醫生參與的新型傳染病中央臨牀委員會昨在國立中央醫療院召開記者會表示，新冠肺炎致死率高於A型流感低於中東呼吸症候群（MERS）。韓國專家也提醒高齡或有基礎疾病的病例可能出現臨牀重症，須格外留意。

（武漢肺炎）

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